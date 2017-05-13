Президент Венесуэлы обозвал испанского премьера трусом

МЕХИКО, 13 мая — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал премьера Испании Мариано Рахоя трусом после инцидента вокруг культурного венесуэльского центра в Мадриде и якобы имевшей место агрессии против посла Венесуэлы в этой стране.

В четверг вечером посол в Мадриде Марио Исеа заявил, что его и еще около сотни человек, находящихся в культурном центре посольства, "удерживают в заложниках" сотни митингующих перед зданием противников Мадуро. Испанские власти опровергли информацию о захвате Исеа в заложники оппозиционерами.

"Рахой, ты трус, ты не можешь позволить нападать на послов ни одной страны, на посольство Венесуэлы, это фашизм", — заявил Мадуро в эфире телеканала VTV. Глава Венесуэлы попросил короля Испании Фелипе VI провести тщательное расследование инцидента.

Глава Венесуэлы обрушился также и на экс-премьера Испании Фелипе Гонсалеса, который попросил не проводить созыв учредительного собрания в Венесуэле, а организовать новые выборы. "Вышел такой Фелипильо Гонсалес, а я думаю, что Фелипильо – это реинкарнация какого-то короля, и, будучи иногда наполовину под кайфом, смотрит на карту и думает, что Венесуэла ему принадлежит, и снова дает нам указания", — приводит слова Мадуро портал Vanguardia.

События в Мадриде вокруг венесуэльского центра Мадуро объяснил и с мистической точки зрения, увидев в этом дух бывшего диктатора Испании Франсиско Франко в связи с намерением парламента перенести останки бывшего диктатора. "И вышел из могилы дух Франко, чтобы напасть на посольство Венесуэлы", — сказал Мадуро.