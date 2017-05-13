Превзошел #Russiansdidit. В посольстве России с иронией ответили Джонсону

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне

Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон на Даунинг-стрит в Лондоне

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Посольство России в Великобритании отреагировало на заявление главы британского МИД Бориса Джонсона о возможном вмешательстве Москвы в грядущие выборы в стране.

​"Борис Джонсон превзошел #Russiansdidit. Недостаток аргументов в предвыборной кампании", — такая запись появилась в Twitter дипмиссии.

#Russiansdidit (#этосделалирусские) – вирусный хештег, которым описываются любые неприятные ситуации, которые можно свалить на российское правительство.

В интервью газете The Telegraph Джонсон высказал опасения, что Россия может повлиять на ход выборов в Великобритании, "как уже сделала это в США и Франции". По его словам, британские политики должны быть бдительными.

Посольство не в первый раз подшучивает над британскими политиками и СМИ. На прошлой неделе дипломаты отреагировали на статью газеты The Times "Брюссель вмешивается в наши выборы, предупреждает Мэй". "Слава Богу, на этот раз не Россия", — заявили в посольстве.