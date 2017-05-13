В МИД рассказали об обещаниях США предложить решение ситуации с дипломатами

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вашингтон заверил Москву, что в ближайшее время подготовит предложения для того, чтобы разрешить ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США и выдворения 35 дипломатов РФ, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.Дональд Трамп. Среди прочих тем обсуждалась проблема с российскими дипломатическими зданиями в США.
"Американские партнеры сказали, что в ближайшее время подготовят свои предложения для того, чтобы начать конкретную работу по разблокированию этой ситуации", — сказала Захарова в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".
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Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Подробнее о случаях высылки российских дипломатов из разных стран читайте в справке >>