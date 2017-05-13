В МИД рассказали об обещаниях США предложить решение ситуации с дипломатами

МОСКВА, 13 мая — РИА Новости. Вашингтон заверил Москву, что в ближайшее время подготовит предложения для того, чтобы разрешить ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США и выдворения 35 дипломатов РФ, сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду в Вашингтоне провел переговоры с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, затем в Белом доме российского министра принял президент США Дональд Трамп . Среди прочих тем обсуждалась проблема с российскими дипломатическими зданиями в США.

"Американские партнеры сказали, что в ближайшее время подготовят свои предложения для того, чтобы начать конкретную работу по разблокированию этой ситуации", — сказала Захарова в интервью программе "Вести в субботу" на телеканале "Россия-1".

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Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства РФ в Нью-Йорке и посольства РФ в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помимо этого, персонами нон-грата были объявлены 35 российских дипломатов.

Россия неоднократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

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