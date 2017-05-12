Италия оштрафовала WhatsApp на три миллиона евро

РИМ, 12 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Антимонопольная служба Италии наложила штраф в размере 3 миллионов евро на сервис обмена сообщений WhatsApp.
Кроме того, нарушающими права потребителей признаны ряд других положений соглашения об использовании, которое должны принять пользователи после установки приложения. В их число вошли пункты о перебоях работы сервиса без объяснения причин и возможности прекратить оказание услуг в одностороннем порядке со стороны WhatsApp.
В конце октября Европейский регулятор по надзору за защитой конфиденциальной информации выразил обеспокоенность по поводу передачи WhatsApp данных пользователей в Facebook. Тогда же антимонопольное ведомство Италии открыло два следственных производства в отношении WhatsApp Inc. по подозрению в нарушении кодекса о правах потребителей.
Facebook 16 октября 2016 объявила о закрытии сделки по покупке WhatsApp за 19 миллиардов долларов.