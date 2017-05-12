В КНДР обвинили США в усилении слежки за страной

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. США усиливают разведывательные и подрывные действия в отношении КНДР, это может свидетельствовать о подготовке разжигания войны, говорится в пресс-релизе посольства Северной Кореи в РФ.

"США пытаются еще больше усилить разведывательные и подрывные действия против КНДР и собрать как можно больше информации для осуществления своих коварных целей. Не секрет, что США, разместив многочисленные современные разведывательные средства на земле, в воде и воздухе, развернули бешеную разведывательную деятельность против КНДР. Разведывательные спутники США день и ночь следят за нами, над небом Корейского полуострова не прекращаются полеты разведывательных самолетов и беспилотных аппаратов", — говорится в пресс-релизе.

"США посылают своих шпионов к нам под разным предлогом, в том числе в качестве туристов. Но все это лишь — жалкие происки сумасшедших, лишенных трезвого понятия о нашей армии и народе. Они должны вспомнить, как в прошлом на небе, земле и море терпели крупные поражения в инцидентах шпионского корабля "Пуэбло", шпионского самолета "ЕС 121", вертолета "ОН-58". Агрессоры обычно прибегают к неистовой разведке именно перед разжиганием войны", — заявляет посольство КНДР.

На прошлой неделе представители министерства национальной безопасности КНДР заявили, что Центральное разведывательное управление США и разведывательная служба Южной Кореи планировали покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества. В связи с этим, по сообщению агентства Синьхуа, замминистра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Рель сообщил, что Пхеньян намерен потребовать выдачи подозреваемых в подготовке покушения.

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