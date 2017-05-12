КНДР обещает "беспощадно уничтожить" организаторов покушения на Ким Чен Ына

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Организаторы попытки покушения на руководство Северной Кореи понесут суровое наказание, заявил посол страны в России Ким Хен Чжун.

Выступая в Москве, он сказал, что Пхеньян "беспощадно уничтожит" злоумышленников.

На прошлой неделе представители министерства национальной безопасности КНДР заявили, что Центральное разведывательное управление США и разведывательная служба Южной Кореи планировали покушение на северокорейского лидера Ким Чен Ына при помощи некоего биохимического вещества.

В связи с этим, по сообщению агентства Синьхуа, замминистра иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Рель сообщил, что Пхеньян намерен потребовать выдачи подозреваемых в подготовке покушения. По его словам, КНДР немедленно вступит в "антитеррористическую войну в корейском стиле" и будет проводить ее "последовательно и интенсивно".

Эти заявления появились на фоне арестов в КНДР граждан США. В конце апреля в КНДР задержали американского гражданина Тони Кима (корейское имя Ким Сан Док) по обвинению в подрывной деятельности. Затем агентство Рейтер со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило о задержании еще одного американского гражданина по подозрению в деятельности, направленной против государства. Отмечалось, что Ким Хак Сон, работавший в Пхеньянском университете науки и технологий, был задержан 6 мая.

Ким Хак Сон стал четвертым по счету гражданином США, удерживаемым в КНДР. Ранее сообщалось, что помимо Тони Кима в стране были задержаны 62-летний американец корейского происхождения Ким Чон Чхоль и студент из США Отто-Фридерик Уормбиер. В 2016 году они оба были приговорены к лишению свободы по обвинениям в подрывной деятельности против КНДР.

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