В Китае сварят пиво по рецепту, которому пять тысяч лет

ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китайские пивоварни попытаются сварить пиво по рецепту, которому пять тысяч лет, пишет в пятницу газета "Кэцзи жибао".

В мае 2016 года сообщалось, что в провинции Шэньси возле реки Вэй в двух ямах, датируемых периодом с 3400 до 2900 года до н. э. были обнаружены осколки глиняных горшков с остатками находившегося в них напитка.

По данным газеты "Кэцзи жибао" за восстановление рецепта и дальнейшее производства по нему пива возьмутся две пивоварни: из Пекина и Гонконга. Сколько времени на это может потребоваться, не уточняется.

При этом, как отметил профессор археологии Стэндфордского университета Лю Ли, состав ингредиентов "древнего пива" отличается от современного напитка. По его словам, вероятно, полученный продукт будет на вкус похож на сладкое вино с низким содержанием алкоголя. При этом ранее ученые сообщили, что узнать, каким было пиво того времени на вкус невозможно, так как неизвестны точные пропорции ингредиентов.

Осадок желтого цвета, обнаруженный на осколках найденных глиняных сосудов, содержит следы ингредиентов напитка: ячменя, просо, злака "Кукушкины слезки" и клубней. Ученые отмечали, что присутствие ячменя в составе доказывает, что он был завезен в Китай на тысячу лет раньше, чем было принято считать. По их мнению, вероятно, первоначально злак использовался как ингредиент для пива, и только потом он стал основным продуктом сельского хозяйства.