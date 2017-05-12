В Китае сварят пиво по рецепту, которому пять тысяч лет

ПЕКИН, 12 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Китайские пивоварни попытаются сварить пиво по рецепту, которому пять тысяч лет, пишет в пятницу газета "Кэцзи жибао".
По данным газеты "Кэцзи жибао" за восстановление рецепта и дальнейшее производства по нему пива возьмутся две пивоварни: из Пекина и Гонконга. Сколько времени на это может потребоваться, не уточняется.
При этом, как отметил профессор археологии Стэндфордского университета Лю Ли, состав ингредиентов "древнего пива" отличается от современного напитка. По его словам, вероятно, полученный продукт будет на вкус похож на сладкое вино с низким содержанием алкоголя. При этом ранее ученые сообщили, что узнать, каким было пиво того времени на вкус невозможно, так как неизвестны точные пропорции ингредиентов.