В КНДР назвали новые санкции США "гнусным поступком против человечности"

МОСКВА, 12 мая — РИА Новости. Верховное народное собрание КНДР направило в палату представителей конгресса США письмо с протестом относительно нового пакета санкций, принятых в Вашингтоне против Пхеньяна, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на северокорейские СМИ.

Парламентарии КНДР описали новые санкции, как "гнусный поступок против человечности". По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), письмо было отправлено в пятницу.

Ассошиэйтед Пресс отмечает, что поскольку КНДР и США не имеют дипломатических отношений и соответственно официальных каналов коммуникации, остается неясным, как северокорейский депутаты передали послания своим коллегам в США.

В начале мая палата представителей конгресса США приняла законопроект, облегчающий введение санкций против КНДР. Теперь документ должен быть утвержден сенатом США и передан на подпись президенту страны.

Напряженность вокруг Корейского полуострова особенно возросла в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР. США заявляют, что не исключают военного варианта действий против КНДР, но намерены сосредоточиться на экономическом давлении на Пхеньян с помощью санкций.

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