На Украине возбудили 19 уголовных дел после мероприятий в День Победы

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Украинские правоохранители завели 19 уголовных дел в восьми регионах страны по событиям 9 мая, сообщил в четверг председатель Национальной полиции Украины Сергей Князев.

В Киеве, как и в других городах Украины, 9 мая состоялась акций "Бессмертный полк", в ходе которой ее участники прошествовали с портретами родных, воевавших в Великой Отечественной войне. Акции прошли в условиях запрета властями традиционной символики 9 мая и сопровождались множеством провокаций со стороны радикалов. Ранее полиция сообщала что, за нарушения в ходе акций по всей Украине было задержано более 50 человек, пострадали более 20 человек.

"В целом во время проведения мероприятий в органы полиции доставлены 89 человек. Больше всего в Киеве —31, Днепре — 27 и Одесской области — 21", — цитирует Князева пресс-служба полиции.

По его словам, в результате конфликтных ситуаций, имевших место в разных регионах страны, телесные повреждения получили 8 правоохранителей. Также в органы полиции обратилось 32 гражданские лица с сообщениям о полученных телесные повреждения.

"В результате проведенных мероприятий открыто 19 уголовных производств в восьми регионах. Изготовление распространение коммунистической нацистской символики — 9 производств, хулиганство — 4 производства, умышленные средней тяжести телесные повреждения — 2. Но эти цифры не окончательные", — сказал председатель Нацполиции.

Ранее премьер Украины Владимир Гройсман потребовал провести всестороннее, полное расследование столкновений в Днепре на 9 мая, привлечь к ответственности всех виновных. Премьер также потребовал идентифицировать всех людей, которые провоцировали столкновения в городе и "отправить их за решетку". При этом Гройсман отметил, что 9 мая является трагической датой, в эти дни "с моральной точки зрения не допустимы любые провокации".

Ранее глава МВД Украины Арсен Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование по действиям полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.