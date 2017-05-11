"Оппозиционный блок" требует расследовать поджог офиса партии в Днепре

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Парламентская партия "Оппозиционный блок" требует от Службы безопасности Украины (СБУ) расследовать инцидент с поджогом ее офиса в Днепре (бывший Днепропетровск), говорится в заявлении политической силы.

В четверг в партии заявили, что неизвестные бросили несколько бутылок с зажигательной смесью в офис "Оппозиционного блока" в Днепре. При этом ранее сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в украинском парламенте Александр Вилкул, который выступил организатором марша Победы — аналога акции "Бессмертный полк" в Днепре, обвинил городские власти в организации провокаций, которые привели к столкновениям 9 мая.

"Оппозиционный блок" требует от СБУ расследовать поджог офиса Днепропетровской областной организации нашей партии, совершенный сегодня ночью. Это – акт терроризма против оппозиции на Украине, давление на "Оппозиционный блок" за позицию партии в День Победы 9 мая", — говорится в заявлении на сайте партии.

В партии утверждают, что перед 9 мая министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и ряд других людей выступили с угрозами в адрес "Оппозиционного блока", "понимая, что празднование Дня Победы станет массовой акцией протеста против неонацистской политики нынешней власти".

"Оппозиционный блок" не боится угроз и вместе с людьми мы почтили память героев войны. Ответом на это стали угрозы со стороны радикалов и нацистов, которые открыто заявили, что будут создавать незаконные вооруженные формирования и использовать оружие против своих политических оппонентов… "Оппозиционный блок" выступает против попыток установления неонацистского режима в стране", — говорится в заявлении.

В "Оппозиционном блоке" считают, что руководство МВД вместо того, чтобы привлечь к ответственности виновных, оказалось на их стороне и "устроило чистку днепропетровской полиции", которая остановила провокации в День Победы. В партии также обратились к посольствам демократических государств и представительствам международных организаций с призывом дать оценку "терроризму в Днепре и угрозам расправы с оппозицией".

В Днепре 9 мая прошли массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

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