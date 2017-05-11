Генсек ООН призвал международное сообщество выделить Сомали еще $900 млн

ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости, Мария Табак. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступающий в четверг в роли сопредседателя международной конференции по Сомали в Лондоне, призвал международное сообщество собрать в этом году дополнительные 900 миллионов долларов на помощь страдающей от засухи, голода и непрекращающихся конфликтов стране.
Он отметил, что, согласно оценкам ООН, более шести миллионов жителей Сомали нуждаются в гуманитарной помощи, а 275 тысяч детей находятся на грани голода.
Ранее МИД Великобритании сообщил, что на конференции будет также одобрено новое партнерское соглашение, в рамках которого страны "пообещают вновь работать вместе и контролировать друг друга для того, чтобы Сомали в ближайшие четыре года располагала жизненно необходимой поддержкой и могла проводить реформы".
Несколько благотворительных организаций в преддверии конференции обратились к ее участникам с призывом увеличить объем помощи Сомали и списать долг этой страны.