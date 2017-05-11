Генсек ООН призвал международное сообщество выделить Сомали еще $900 млн

ЛОНДОН, 11 мая – РИА Новости, Мария Табак. Генсек ООН Антониу Гутерреш, выступающий в четверг в роли сопредседателя международной конференции по Сомали в Лондоне, призвал международное сообщество собрать в этом году дополнительные 900 миллионов долларов на помощь страдающей от засухи, голода и непрекращающихся конфликтов стране.

"Сегодня утром мы представили пересмотренный план по оказанию гуманитарной помощи, в котором ставится цель собрать дополнительно 900 миллионов долларов к концу текущего года", — заявил Гутерреш.

Он отметил, что, согласно оценкам ООН, более шести миллионов жителей Сомали нуждаются в гуманитарной помощи, а 275 тысяч детей находятся на грани голода.

Ранее МИД Великобритании сообщил, что на конференции будет также одобрено новое партнерское соглашение, в рамках которого страны "пообещают вновь работать вместе и контролировать друг друга для того, чтобы Сомали в ближайшие четыре года располагала жизненно необходимой поддержкой и могла проводить реформы".

Наряду с генсекам ООН в роли сопредседателей конференции выступают премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и президент Сомали Мохамед Абдуллахи Мохамед. Пленарное заседание ведет глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон.

Несколько благотворительных организаций в преддверии конференции обратились к ее участникам с призывом увеличить объем помощи Сомали и списать долг этой страны.