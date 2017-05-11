НАТО не будет участвовать в боях против ИГ*, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. НАТО даже при вступлении в коалицию по борьбе с группировкой "Исламское государство"* не будет участвовать в боях, а ограничится технической поддержкой и обучением национальных сил, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Отвечая на вопрос журналиста о том, может ли НАТО формально вступить в коалицию под командованием США, он сказал, что этот вопрос обсуждается. Генсек выразил надежду, что решение удастся принять к саммиту альянса, который состоится 25 мая в Брюсселе.

"Если НАТО вступит в коалицию, это не изменит роль НАТО… НАТО не будет участвовать в боевых операциях, никто не запрашивал, чтобы НАТО сыграла роль в боевых операциях ни в Сирии, ни в Ираке", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, которая транслируется на интернет-сайте альянса.

"Мы продолжим предоставлять помощь с использованием самолетов (дальнего радиолокационного обнаружения) AWACS, обучать силовиков в Ираке", — добавил генсек.

Ранее журнал Spiegel сообщал, что на встрече послов НАТО в прошлую среду США четко дали понять союзникам, что ожидают от них формального присоединения к международной коалиции по борьбе с ИГ.

*Террористическая организация, запрещенная в России.