НАТО не будет участвовать в боях против ИГ*, заявил Столтенберг

БРЮССЕЛЬ, 11 мая – РИА Новости. НАТО даже при вступлении в коалицию по борьбе с группировкой "Исламское государство"* не будет участвовать в боях, а ограничится технической поддержкой и обучением национальных сил, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Если НАТО вступит в коалицию, это не изменит роль НАТО… НАТО не будет участвовать в боевых операциях, никто не запрашивал, чтобы НАТО сыграла роль в боевых операциях ни в Сирии, ни в Ираке", — сказал Столтенберг на пресс-конференции в Берлине, которая транслируется на интернет-сайте альянса.
Ранее журнал Spiegel сообщал, что на встрече послов НАТО в прошлую среду США четко дали понять союзникам, что ожидают от них формального присоединения к международной коалиции по борьбе с ИГ.
*Террористическая организация, запрещенная в России.