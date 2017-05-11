Аваков пообещал отчитаться о расследовании столкновений в Днепре до 10 июля

КИЕВ, 11 мая — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков пообещал до 10 июля представить публичный отчет о результатах расследования в связи со столкновениями в Днепре (бывший Днепропетровск) 9 мая, в том числе о возможной причастности полиции и представителей местных государственных администраций к этим событиям.

"Я хочу извиниться перед украинским народом за те обстоятельства, которые привели к ненадлежащей реакции полицейских в Днепре. Я думаю, что принятые нами меры будут адекватными и до 10 июля мы сможем дать публичный отчет о действиях и обстоятельствах, которые там происходили: действия полицейских и действия государственных чиновников соответствующих администраций", — заявил Аваков на заседании правительства в четверг.

Девятого мая в Днепре состоялись массовые мероприятия по случаю Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне. В ходе потасовок во время акции в городе пострадали 14 человек, в том числе полицейские, задержаны 15 предполагаемых участников драки. Полиция возбудила уголовное дело по статье "Хулиганство". По данным издания "Информатор", конфликт, переросший в драку, возник из-за того, что участники торжественного марша отказались по просьбе бывших участников военной операции в Донбассе убрать флаги с коммунистической символикой.

Ранее Аваков уволил руководство полиции Днепра и Днепропетровской области за допущенный конфликт и назначил служебное расследование по действиям полиции. По данным советника Авакова Антона Геращенко, полицейские в Днепре превысили свои полномочия, "применяя силу сверх меры и там, где это не было необходимо", не реагируя на действия провокаторов.