Си Цзиньпин пригласил нового президента Южной Кореи в Китай

СЕУЛ, 11 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить с визитом Пекин, передало в четверг информационное агентство Рёнхап по итогам телефонного разговора между двумя лидерами.
"Я надеюсь, что мы встретимся в ближайшее время", — приводит агентство слова Си Цзиньпина.
Мун Чжэ Ин представляет демократические силы, предыдущие девять лет в Южной Корее правили консерваторы.
Выборы нового президента Южной Кореи проходили в обстановке беспрецедентного обострения отношений с КНДР и угроз США применить силу для решения ядерной и ракетной проблем Пхеньяна. Мун Чжэ Ин обещает делать все для сохранения мира на Корейском полуострове. Он уже заявил, что готов отправиться в Вашингтон, Пекин, Токио, "а если позволят условия, готов посетить и Пхеньян".