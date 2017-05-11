Си Цзиньпин пригласил нового президента Южной Кореи в Китай

СЕУЛ, 11 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Председатель КНР Си Цзиньпин пригласил нового президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина посетить с визитом Пекин, передало в четверг информационное агентство Рёнхап по итогам телефонного разговора между двумя лидерами.

По данным агентства, Си Цзиньпин сам позвонил Мун Чжэ Ину, став первым китайским руководителем, первым набравшим номер южнокорейского президента, чтобы поздравить с победой на выборах.

"Я надеюсь, что мы встретимся в ближайшее время", — приводит агентство слова Си Цзиньпина.

Мун Чжэ Ин представляет демократические силы, предыдущие девять лет в Южной Корее правили консерваторы.

Выборы нового президента Южной Кореи проходили в обстановке беспрецедентного обострения отношений с КНДР и угроз США применить силу для решения ядерной и ракетной проблем Пхеньяна. Мун Чжэ Ин обещает делать все для сохранения мира на Корейском полуострове. Он уже заявил, что готов отправиться в Вашингтон, Пекин, Токио, "а если позволят условия, готов посетить и Пхеньян".