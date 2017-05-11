Глава Южной Кореи намерен добиваться денуклеаризации полуострова

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Южная Корея намерена вместе с Китаем добиваться денуклеаризации Корейского полуострова, включая скорейшее возобновление шестисторонних переговоров, заявил избранный президент Республики Корея Мун Чжэ Ин.

По данным МИД КНР, в четверг состоялся телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина с Мун Чжэ Ином.

"Южная Корея намерена вместе с Китаем преследовать цель по денуклеаризации Корейского полуострова, включая скорейшее возобновление шестисторонних переговоров и другие методы", — приводит китайское внешнеполитическое ведомство слова президента Южной Кореи.

В свою очередь председатель КНР отметил, что Китай всегда считал необходимым денуклеаризацию Корейского полуострова, выступает за защиту мира и стабильности на полуострове, за решение вопросов путем диалога и консультаций.

"Мы намерены вместе с другими странами, включая Южную Корею, продолжить вносить вклад в мир и процветание Корейского полуострова и региона", — добавил Си Цзиньпин.

Шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова начались в августе 2003 года. В них приняли участие высокопоставленные дипломаты России, КНДР, Южной Кореи, США, Китая и Японии. В результате КНДР не только заморозила свою ядерную программу, но и приступила к демонтажу реактора в экспериментальном центре в Йонбене. Однако с 2008 года диалог фактически зашел в тупик после того, как США и КНДР не договорились о способах проверки представленного Пхеньяном списка его ядерных программ, а Япония и Южная Корея отказались от выполнения своих обязательств по поставкам северным корейцам топлива для обычных электростанций взамен на отказ от ядерной программы.