Посол России в Китае не исключил, что Путин обсудит с Си Цзиньпином КНДР

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости, Жанна Манукян. Посол России в Китае Андрей Денисов не исключил, что ситуация вокруг Корейского полуострова может стать одной из тем обсуждения президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время предстоящего рабочего визита российского лидера в Китай.

"Будут ли обсуждать наши руководители проблему Северной Кореи.. наверное, да. Я не могу здесь ничего сказать. Поскольку наши лидеры всегда обсуждают самые острые проблемы, вполне возможно, что и эта проблема будет в центре их обсуждения", — сказал Денисов на пресс-конференции, посвящённой участию Путина в форуме "Один пояс, один путь" в Пекине и его рабочему визиту.

Посол отметил, что мнения Китая и России по ситуации вокруг Корейского полуострова практически совпадают. "Мы выступаем с одинаковой позицией в вопросах, связанных прежде всего с осознанием того факта, что иных путей оздоровления ситуации и выхода на какие-то договоренности нет и быть не может", — сказал Денисов.

Он добавил, что и Россия и Китай выступают за возобновление шестисторонних переговоров.

В Пекине 14-15 мая пройдет форум высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках стратегии "Один пояс, один путь". Участие в форуме подтвердили президенты и премьеры 28 государств, включая Путина.