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В мире

Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом Южной Кореи

08:1011.05.2017
(обновлено: 08:29 11.05.2017)
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© РИА Новости . Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фотоПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином, одержавшим победу на выборах президента Республики Корея, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).

Новый президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. 10 мая 2017
© REUTERS / Yonhap
Наш человек во главе Южной Кореи
"Надеюсь, что новое правительство Южной Кореи придаст большое значение соответствующей озабоченности китайской стороны, пример реальные действия для продвижения здорового и стабильного развития двусторонних отношений",- приводит CCTV слова китайского лидера. При этом Си Цзиньпин отметил, что обе стороны должны крепко придерживаться первоначальных намерений, обозначенных со времени установления дипломатических отношений между странами.

Китайский лидер также сказал, что развитие отношения между странами соответствует интересам народов Китая и Южной Кореи, а также способствует развитию мира и стабильности в регионе. Си Цзиньпин добавил, что Пекину и Сеулу необходимо совместно решать противоречия надлежащим образом.

Подробности беседы пока не сообщаются.

Ранее Си Цзиньпин поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на пост президента Южной Кореи, а также выразил готовность на основе взаимопонимания и взаимоуважения "надлежащим образом" решить существующие между двумя странами разногласия.

Выборы нового президента Южной Кореи проходили в обстановке беспрецедентного обострения отношений с КНДР и угроз США применить силу для решения ядерной и ракетной проблем Пхеньяна. Мун Чжэ Ин обещает делать все для сохранения мира на Корейском полуострове. Он уже заявил, что готов отправиться в Вашингтон, Пекин, Токио, "а если позволят условия, готов посетить и Пхеньян".

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© Ruptly
Новый президент Южной Кореи поблагодарил ликующих сторонников за поддержку
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