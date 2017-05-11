Си Цзиньпин провел телефонный разговор с избранным президентом Южной Кореи

ПЕКИН, 11 мая — РИА Новости, Иван Булатов. Председатель КНР Си Цзиньпин в четверг провел телефонный разговор с Мун Чжэ Ином, одержавшим победу на выборах президента Республики Корея, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
Китайский лидер также сказал, что развитие отношения между странами соответствует интересам народов Китая и Южной Кореи, а также способствует развитию мира и стабильности в регионе. Си Цзиньпин добавил, что Пекину и Сеулу необходимо совместно решать противоречия надлежащим образом.
Подробности беседы пока не сообщаются.
Ранее Си Цзиньпин поздравил Мун Чжэ Ина с избранием на пост президента Южной Кореи, а также выразил готовность на основе взаимопонимания и взаимоуважения "надлежащим образом" решить существующие между двумя странами разногласия.
Выборы нового президента Южной Кореи проходили в обстановке беспрецедентного обострения отношений с КНДР и угроз США применить силу для решения ядерной и ракетной проблем Пхеньяна. Мун Чжэ Ин обещает делать все для сохранения мира на Корейском полуострове. Он уже заявил, что готов отправиться в Вашингтон, Пекин, Токио, "а если позволят условия, готов посетить и Пхеньян".