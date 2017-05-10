Джеймса Коми пригласили выступить в сенатском комитете по разведке

Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. 3 мая 2017

Директор ФБР Джеймс Коми во время слушаний в сенате США. 3 мая 2017

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Сенатор Марк Уорнер попросил уволенного главу ФБР Джеймса Коми выступить на слушаниях сенатского комитета по делам разведки, передает телеканал NBC.

По данным телеканала, выступление экс-главы ведомства в сенате может состояться уже во вторник, 16 мая.

Как заявили в комитете, Коми официально был приглашен на закрытые слушания во вторник. Ответа от экс-главы ФБР по поводу того, будет ли он присутствовать на слушаниях, комитет пока не получил, отмечает агентство Рейтер.

Президент США Дональд Трамп уволил директора ФБР Джеймса Коми по рекомендации генпрокурора, главы министерства юстиции Джеффа Сешнса. Трамп объявил, что Коми не может эффективно руководить ФБР.

Коми вел расследование против Трампа на предмет предполагаемых "связей с Россией", которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле. При этом побежденный соперник Трампа на выборах президента 2016 года Хиллари Клинтон также обвиняла Коми в том, что он добился ее поражения, распространив не подтвердившуюся информацию о новом расследовании против Клинтон за десять дней до выборов.