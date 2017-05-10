Конституционный совет Франции утвердил результаты президентских выборов

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже. Архивное фото

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже. Архивное фото

ПАРИЖ, 10 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Конституционный совет Франции в среду официально утвердил результаты президентских выборов в стране — главой государства стал Эммануэль Макрон.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Кандидаты "традиционных", крупнейших партий Франции — "Республиканцев" и "Социалистической партии" — во второй тур не пробились.

Передача полномочий от уходящего главы государства Франсуа Олланда преемнику запланирована на утро воскресенья, 14 мая.