Человек, который слишком много знал: Трамп уволил главу ФБР Джеймса Коми

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Президент США Дональд Трамп сделал то, что собирался, но так и не сделал его предшественник Барак Обама: уволил директора Федерального бюро расследований Джеймса Коми. Причем официальной причиной для его отставки послужили те же самые события, которые вызвали и недовольство Обамы, — речь идет о расследовании "почтового дела" экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Основанием для увольнения Коми стали рекомендации руководителей Министерства юстиции США — министра и генерального прокурора Джеффа Сэшнса и его заместителя Рода Розенстайна, которые заявили президенту, что нарушение принципов и процедур в ходе расследования дела Клинтон нанесло значительный ущерб репутации и авторитету не только ФБР, но и всего Минюста. Письмо президенту, подписанное Сэшнсом, поступило в Белый дом во вторник. В тот же день Трамп уволил Коми — его указ вступил в силу немедленно.

© AFP 2017 / Mandel Ngan Приказ об отставке директора ФБР Джеймса Коми, подписанный президентом США Дональдом Трампом. 9 мая 2017 года © AFP 2017 / Mandel Ngan Приказ об отставке директора ФБР Джеймса Коми, подписанный президентом США Дональдом Трампом. 9 мая 2017 года

Все произошло настолько стремительно, что директор ФБР узнал о своей отставке из телевизионного выпуска новостей и поначалу воспринял это сообщение как розыгрыш.

Временным главой бюро стал заместитель директора Эндрю Маккейб.

Эхо "почтового дела"

Джеймс Коми оказался в центре скандала в разгар президентской кампании — в июле прошлого года, за четыре месяца до выборов. ФБР официально сообщило тогда, что прекращает расследование, напрямую касающееся кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон. Оно проводилось в связи с тем, что в бытность государственным секретарем политик использовала для служебной переписки свой личный частный сервер и это могло повлечь утечку информации, содержащей государственные секреты.

Решение Коми о прекращении расследования вызвало бурю возмущения — прежде всего в стане республиканцев, которые сочли его неприкрытым подыгрыванием основному оппоненту их кандидата Дональда Трампа.

Новую волну возмущения вызвало дальнейшее развитие событий, когда в конце октября, всего за десять дней до выборов, агенты ФБР обнаружили еще почти 15 тысяч электронных писем из переписки Клинтон, ранее не попавших в поле их внимания. Причем часть их отыскалась не где-нибудь, а на электронных устройствах, принадлежащих бывшему конгрессмену Энтони Винеру — супругу бывшей помощницы экс-госсекретаря Хумы Абедин, к тому моменту работавшей в избирательном штабе Клинтон. Сам же Винер в 2011 году вынужден был подать в отставку из-за обвинений в сексуальных домогательствах к несовершеннолетней.

Однако и это обстоятельство не заставило Джеймса Коми изменить свою позицию: буквально за два дня до начала голосования он заявил, что найденные письма не изменили позицию бюро, таким образом, подтвердив прежнее решение о закрытии дела.

Под двойным огнем

Видимо, стремясь как-то сгладить впечатление от слишком уж очевидной политической подоплеки в своих действиях, Коми предпринял шаги в обратном направлении: ФБР внезапно опубликовало документы 15-летней давности, касающиеся расследования в отношении супруга Хиллари — экс-президента Билла Клинтона, которого заподозрили в нарушении закона при помиловании предпринимателя Марка Рича, обвиненного в уклонении от уплаты налогов и незаконных сделках с Ираном во время кризиса с заложниками 1979-1981 годов. Указ о его помиловании Билл Клинтон подписал за несколько часов до истечения срока своих президентских полномочий.

Кроме того, перед выборами бюро объявило, что присвоило "очень высокий приоритет" расследованию по делу некоммерческого гуманитарного фонда семьи Клинтон Clinton Foundation, которое проводится уже третий год.

В результате Джеймс Коми оказался под двойным огнем: республиканцы обвиняли его в том, что, закрыв "почтовое дело", он вмешался в выборы на стороне демократов. Сами демократы, в свою очередь, — в том, что напоминание о расследовании в отношении Билла Клинтона и заявление, касающееся расследования деятельности фонда, напротив, направлены на дискредитацию их кандидата. И те и другие упрекали руководителя ФБР в недопустимой политической мотивированности его деятельности.

С этим обвинением соглашались и в Минюсте, где указывали, что директор бюро превысил свои полномочия, прекратив расследование в отношении Хиллари Клинтон, поскольку такое решение является прерогативой офиса генерального прокурора. В западную прессу просочилась информация о намерении экс-президента Барака Обамы отстранить Коми от занимаемой должности. Ему, однако, не суждено было осуществиться: уже покидавший Белый дом Обама одно за другим принимал решения, призванные усложнить жизнь своему преемнику, но на сей раз проявил сдержанность и оставил вопрос о смене главы ФБР в наследство Дональду Трампу.

Неудачный момент

Ориентированные на Демпартию американские СМИ в один голос утверждают, что истинной причиной решения Трампа об увольнении Коми является проводимое ФБР расследование влияния России на президентские выборы в США.

© AFP 2017 / Nicholas Kamm Директор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года © AFP 2017 / Nicholas Kamm Директор ФБР Джеймс Коми и директор АНБ Майкл Роджерс на слушаниях о предположительном вмешательстве России в президентские выборы США в Вашингтоне. 20 марта 2017 года

"Избирательная кампания президента находится под следствием ФБР из-за сговора с Россией, и решение главы государства уволить человека, контролирующего это расследование, по рекомендации генерального прокурора, самоустранившегося от этого расследования, поднимает серьезные вопросы о наглом вмешательстве Белого дома в уголовное производство", — цитирует The Washington Post члена комитета по разведке палаты представителей конгресса США демократа Адама Шиффа.

The New York Times ссылается на слова другого демократа — члена сенатского комитета по разведке Рона Уайдена, который написал в своем Twitter, что сенат намеревался "вызвать Коми для дачи показаний на открытом заседании о состоянии расследования "российского следа", и именно в этот момент Трамп поспешил избавиться от него".

Впрочем, отставкой Коми обескуражены не только демократы, но и соратники Трампа — республиканцы. Глава сенатского комитета по разведке Ричард Бэрр назвал решение Трампа "несвоевременным" и признал, что увольнение директора ФБР "серьезно затруднит и без того сложное расследование" фактов "российского вмешательства" в американские выборы.

Журналисты и политологи — как в США, так и в России — отмечают, что отставка Коми состоялась накануне встречи Трампа с главой российского МИД Сергеем Лавровым, что должно стать первым официальным контактом главы Белого дома с одним из высших должностных лиц российского правительства. И хотя случившееся увольнение главы ФБР вряд ли повлияет на содержание самих переговоров, но может создать весьма неоднозначный фон для их освещения в западных массмедиа.

© AP Photo / J. David Ake Журналисты у здания ФБР после известия об отставке директора ФБР Джеймса Коми. 10 мая 2017 года © AP Photo / J. David Ake Журналисты у здания ФБР после известия об отставке директора ФБР Джеймса Коми. 10 мая 2017 года

"Зачистка" силового поля

Американские издания в связи с отставкой Коми напоминают о других кадровых решениях президента Трампа, касающихся силовых ведомств.

В конце января Дональд Трамп уволил исполнявшую обязанности генерального прокурора страны и главы Министерства юстиции Салли Йейтс, отказавшуюся выполнять так называемый "миграционный указ" главы государства и запретившую юристам своего ведомства защищать этот указ в судах. Он обвинил ее в "предательстве" интересов правительства.

В марте был уволен прокурор Южного округа штата Нью-Йорк Прит Бхарар, который отказался добровольно покинуть свой пост.

Наконец, еще одной жертвой новой кадровой политики стал уже назначенец самого Трампа — помощник президента по национальной безопасности Майкл Флинн, уличенный в том, что не довел до руководства Белого дома всю информацию о своих контактах с российским послом в США Сергеем Кисляком.

The New York Times называет отставку Коми "продолжением зачистки силовых структур". Издание утверждает при этом, что Трамп, увольняя директора ФБР, "руководствовался эмоциями", поскольку был "разъярен" самим фактом проводимого бюро расследования связей его окружения с Россией. По словам журналистов издания, президент пытался добиться от Коми опровержения фактов таких связей, а когда это не удалось, то просто уволил его.

Не исключено, что на судьбу Коми повлиял и его отказ провести дополнительное расследование утечек в прессу деталей следствия по "российскому следу", на котором также настаивал Трамп.

Указывают американские СМИ и на якобы имеющую место стойкую личную неприязнь Трампа к Коми. Президент неоднократно резко высказывался об экс-главе ФБР, а в письме с объявлением об отставке, посланном ему, выразился весьма язвительно.

"Хотя я очень благодарен вам за то, что вы по трем разным поводам проинформировали меня, что лично я не нахожусь под расследованием, я все равно согласен с мнением Министерства юстиции, что вы неспособны эффективно руководить бюро", — написал Трамп Коми.

Американские издания гадают, о каких "трех разных поводах" идет речь, и предполагают, что широкой публике далеко не все известно о подспудных причинах и мотивах состоявшегося увольнения.