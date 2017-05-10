NYT: Коми воспринял новость о своем увольнении как розыгрыш

МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Джеймс Коми воспринял новость о том, что президент США Дональд Трамп уволил его с должности директора ФБР, как розыгрыш, сообщает газета New York Times.
Как пишет издание, Коми выступал перед сотрудниками ФБР в Лос-Анджелесе, когда вдруг услышал эту новость по телевизору на заднем фоне. "В ответ Коми засмеялся, сказав, что подумал, что это довольно смешной розыгрыш", — пишет издание.
В это время помощники Коми стали собираться на заднем фоне и сообщили, что ему необходимо прервать выступление. Коми пожал руки сотрудникам подразделения ФБР в Лос-Анджелесе и удалился в кабинет, где ему сообщили об увольнении.
В свою очередь телеканал ABC News сообщал со ссылкой на источники в ФБР, что об увольнении Коми сообщили по телефону, когда он направлялся в Лос-Анджелес.
Как отмечает телеканал, Коми намерен выполнить до конца запланированную программу мероприятий в Лос-Анджелесе.