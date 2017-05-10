Столтенберг: увеличение миссии в Афганистане обсудят на саммите НАТО

ЛОНДОН, 10 мая – РИА Новости, Татьяна Фирсова. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не уточнил, какого конкретно увеличения миссии в Афганистане НАТО попросит от Лондона.

"Запрос от нашего военного руководства поступил на несколько тысяч (ред. — увеличение небоевого контингента НАТО в Афганистане на несколько тысяч человек), но это должны будут обеспечить все страны-члены альянса", — сказал Столтенберг журналистам в Лондоне.

По его словам, этот вопрос будет детально обсуждаться на предстоящем саммите НАТО 25 мая.

По словам Столтенберга, он убежден, что лучшее оружие в борьбе с терроризмом – это "тренировка местных сил с тем, чтобы они могли бороться с терроризмом и стабилизировать ситуацию в своей стране". В Афганистане, отметил он, НАТО борется с терроризмом активнее всего.

Ранее сообщалось, что североатлантический альянс (НАТО) обратился к руководству Великобритании с просьбой рассмотреть возможность увеличения своего контингента в Афганистане. В среду Столтенберг встречается в Лондоне с британским премьером Терезой Мэй.

Миссия НАТО "Решительная поддержка" находится в Афганистане с 1 января 2015 года. По двустороннему соглашению между НАТО и Афганистаном в стране присутствуют около 12 тысяч военнослужащих, в функции которых входит обучение и консультирование афганских силовых структур. Миссия объявлена небоевой.