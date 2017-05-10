Си Цзиньпин предложил Мун Чжэ Ину конструктивно решить разногласия

ПЕКИН, 10 мая – РИА Новости, Жанна Манукян. Председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительной телеграмме новому президенту Южной Кореи Мун Чжэ Ину выразил готовность на основе взаимопонимания и взаимоуважения "надлежащим образом" решить существующие между двумя странами разногласия, сообщает агентство Синьхуа.

"Китайская сторона готова совместно с южнокорейской защищать достигнутые с трудом результаты двусторонних отношений, на основе взаимопонимания, взаимоуважения укреплять политическое взаимодоверие, надлежащим образом урегулировать разногласия, укрепить сотрудничество и взаимодействие, продвигать здоровое и стабильное развитие двусторонних отношений", — заявил Си Цзиньпин.

Он также отметил, что Китай всегда придавал и придает важное значение отношениям с Южной Кореей.

Напряженность в отношениях Китая и Южной Кореи возникла после того, как Сеул принял решение разместить на своей территории американскую систему ПРО THAAD. Китай выступил резко против, заявив, что это нарушает стратегический баланс сил в регионе и подрывает его интересы безопасности.

Ранее в среду Мун Чжэ Ин официально вступил в должность нового президента Южной Кореи, набрав 41,08% голосов на состоявшихся накануне выборах. По данным, опубликованным на сайте ЦИК, за 64-летнего Мун Чжэ Ина, представлявшего Демократическую партию Южной Кореи, проголосовали 13,4 миллиона избирателей.