CNN: сенат запросил финансовые данные о возможных связах Трампа с Россией

ВАШИНГТОН, 10 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Сенаторы США запросили у министерства финансов любую финансовую информацию, которая могла бы свидетельствовать о связях президента Дональда Трампа с Россией, сообщил телеканал CNN.

"Мы будем следовать за разведывательной информацией, куда бы она ни вела", — приводит телеканал заявление сенатора Марка Уорнера.

При этом ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что Трамп не возражает против расследования его деловых связей с Россией, поскольку не имеет с ней ни бизнеса, ни контактов. По его словам, Белый дом попросил крупную юридическую фирму в Вашингтоне направить заказное письмо сенатору Линдси Грэму с официальным уведомлением, что никаких финансовых связей с Россией у Трампа нет.

Ранее США обвиняли Россию в причастности к взлому баз данных Демократической партии США и передаче информации ресурсу WikiLeaks в 2016 году с целью помочь Трампу избираться президентом. Результатов официального расследования власти США не предоставили. Россия неоднократно опровергала эти обвинения американских спецслужб. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассандж также опровергал какую-либо связь между сайтом и Россией.

В конце декабря 2016 года администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Одновременно в конгрессе США заявили о намерении провести собственное расследование по этому вопросу.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными". По его словам, подобные заявления ни на чем не основаны и никаких фактов приведено не было.