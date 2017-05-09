Очевидцы сняли столкновение парашютистки с линией электропередач

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Очевидцы засняли на видео и опубликовали на YouTube столкновение парашютистки с проводами линии электропередач.

На кадрах видно, как спускающаяся на парашюте женщина сближается с линией электропередач, затем сталкивается с проводами. Заметна вспышка, после которой женщина на несколько секунд повисает на проводах, запутавшись в них стропами парашюта. Затем она падает на землю, где ей оказывают помощь свидетели происшествия.

Инцидент произошел в Шри-Ланке, а пострадавшая женщина была военнослужащей, пишет британский таблоид Daily Mail со ссылкой на представителей вооруженных сил страны. В результате столкновения с проводами она получила ожоги, ее жизни ничего не угрожает.