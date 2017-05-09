Израиль отметил День Победы шествиями ветеранов и "Бессмертного полка"

ИЕРУСАЛИМ, 9 мая – РИА Новости. Тысячи израильтян прошли по центру Иерусалима, отметив праздничным шествием 72-ю годовщину Победы, которая спасла евреев от нацистского геноцида и проторила дорогу к созданию их собственного государства.
Рядом с фронтовиками и тружениками тыла, бывшими блокадниками Ленинграда, узниками концлагерей и гетто маршировал "Бессмертный полк": представители послевоенного поколения несли фотографии не доживших отцов и дедов. Иерусалимское, столичное, шествие считается центральным событием празднования Победы в Израиле и стало одним из самых массовых, несмотря на жару за 30 градусов и разгар рабочего дня.
"Вот это мой отец, вот это мои дяди, это дядя жены. Все они воевали. Сам я родился в 1941 году, был в эвакуации", — показывает принесенные фотографии участник шествия по имени Леонид. "Девятое мая для меня и день памяти, и день освобождения, и день рождения Израиля", — говорит он.
В Иерусалим ветераны съезжались со всей страны. Тех, кому было трудно идти, везли на электроавтомобилях во главе процессии. "Надо, надо быть здесь. Отстаивать память надо", — сказал один из фронтовиков, отмахиваясь от вопросов, не тяжело ли участвовать в параде в разгар суховея.
Над колонной реяли флаги Израиля, России, стран антигитлеровской коалиции, красные знамена Победы. Духовой оркестр играл мелодии военных лет, которые то и дело хором подхватывали участники шествия. На одежде у многих красовались георгиевские ленты, которые вместе с гвоздиками и солнцезащитными кепками раздавали перед началом шествия. Израильтяне вливались в процессию целыми семьями, рядом с ними шли дипломаты и военные, депутаты и министры.
Глава министерства алии и абсорбции (иммиграции и адаптации иммигрантов – ред.) Софа Ландвер впервые пришла с портретом своего отца – офицера Красной армии.
"Я всегда знала, что я дочка подполковника Гирша Кухина, но только в этом году, благодаря архивам министерства обороны РФ, я узнала, каким настоящим героем он был. Он был награжден орденом Красной звезды и двумя орденами Отечественной войны", — рассказала она журналистам.
Израильтяне начали участвовать в акции "Бессмертный полк" три года назад, и с каждым разом зародившаяся в России традиция выходить в праздничный день на улицы с фотографиями родственников-фронтовиков обретает все больше последователей. В нынешнем году в ней принимают участие два десятка населенных пунктов еврейского государства, говорят координаторы проекта.
В Израиле, где живут тысячи участников Великой Отечественной войны и миллионы потомков фронтовиков, День Победы празднуют на государственном уровне при поддержке и участии центральных и местных властей. Как и в России, его отмечают 9 мая, но торжества часто назначают на соседние дни.
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху направил послание президенту РФ Владимиру Путину, в котором поздравил его и российский народ с 72-й годовщиной Победы.
"Героическая победа Красной Армии над нацизмом навсегда останется в еврейской истории как конец методичного истребления евреев в Европе и освобождение выживших после концентрационных лагерей и лагерей смерти в Польше и Германии. Советские войска, которые вошли в Майданек, Лодзь, Аушвиц-Биркенау и Моновиц, стали лучом света для сломленных и немощных людей, выживших после нацистской машины истребления, и помогли показать миру масштаб тех ужасов, которые творились за воротами лагерей", — написал глава правительства.
Как празднуют День Победы в России и по всему миру, следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>
© РИА Новости . Алексей МальгавкоПерейти в фотобанкБолее 30 тысяч человек вышли на улицы Омска с портретами своих близких, чтобы почтить их память в день 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во главе колонны шли ветераны боевых действий и учащиеся Омского кадетского корпуса.
Более 30 тысяч человек вышли на улицы Омска с портретами своих близких, чтобы почтить их память в день 71 годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Во главе колонны шли ветераны боевых действий и учащиеся Омского кадетского корпуса.
В Москве в годовщину Победы шествие "Бессмертного полка" по традиции проходит на Тверской улице по направлению к Красной площади.
В Москве марш "Бессмертного полка" возглавил президент России Владимир Путин с портретом своего отца Владимира Спиридоновича.
По улицам Екатеринбурга в этом году прошли 20 тысяч человек.Во главе главной колонны "Бессмертного полка" в этом году дети-сироты из детского дома №3.
© РИА Новости . Виталий ЗалесскийПерейти в фотобанкВпервые в столице Беларуси проходит акция "Беларусь помнит" - аналог набирающего популярность "Бессмертного полка". От традиционного шествия непосредственных участников боев Великой Отечественной войны было решено отказаться из-за возраста и состояния здоровья ветеранов.
Впервые в столице Беларуси проходит акция "Беларусь помнит" - аналог набирающего популярность "Бессмертного полка". От традиционного шествия непосредственных участников боев Великой Отечественной войны было решено отказаться из-за возраста и состояния здоровья ветеранов.
Активное участие в шествии "Бессмертного полка" в этом угоду принимали жители Бишкека. На улицы киргизской столицы вышли более 20 тысяч горожан с портретами своих предков.
Впервые "Бессмертный полк" состоялся в Варшаве. На улицу польской столицы вышли более 500 человек, среди которых были ветераны из России и Польши.
В Чите на акцию "Бессмертный полк" в этом году пришли 9 тысяч человек, почти в два раза больше, чем в прошлом году.
Масштабным шествием прошел "Бессмертный полк" по улицам Новосибирска. На улицы города вышли более четверти миллиона человек, благодарные своим предкам за Победу в Великой Отечественной войне.
В селении Чинар Дербентского района Дагестана участники шествия "Бессмертный полк" выходили с портретами родных и с российскими триколорами.
© РИА Новости . Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкШествие "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону, на которое в этом году вышли 50 тысяч человек, впервые завершилась ярким зрелищем - проездом колонны байкеров. Они провезли по улицам города копию Знамени Победы.
Шествие "Бессмертного полка" в Ростове-на-Дону, на которое в этом году вышли 50 тысяч человек, впервые завершилась ярким зрелищем - проездом колонны байкеров. Они провезли по улицам города копию Знамени Победы.
© РИА Новости . СтрингерПерейти в фотобанкЖители Киева вышли на улицы города, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ и требовали пришедших снять Георгиевские ленточки
Жители Киева вышли на улицы города, чтобы почтить память павших в Великой Отечественной войне. Неизвестные распылили в колонне слезоточивый газ и требовали пришедших снять Георгиевские ленточки
© РИА Новости . Олеся ПотаповаОколо 20 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Луганске в рамках Парада Победы.
Около 20 тысяч жителей самопровозглашенной Луганской народной республики приняли участие в акции "Бессмертный полк" в Луганске в рамках Парада Победы.
© Фото : предоставлено организаторами акцииУчастие в акции "Бессмертный полк" в Страсбурге приняли не только жители города, но и специально приехавшие для этого граждане Германии из близлежащих городов. Несколько сотен собравшихся прошли под звуки знаменитых русских и французских песен военных лет.
Участие в акции "Бессмертный полк" в Страсбурге приняли не только жители города, но и специально приехавшие для этого граждане Германии из близлежащих городов. Несколько сотен собравшихся прошли под звуки знаменитых русских и французских песен военных лет.
© РИА Новости . Макс ВетровВ крымской акции "Бессмертного полка" приняла участие прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая пришла на шествие в Симферополе с иконой Николая Второго.
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
В крымской акции "Бессмертного полка" приняла участие прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая пришла на шествие в Симферополе с иконой Николая Второго.
Прокурор Республики Крым Наталья Поклонская на акции "Бессмертный полк" в Симферополе.
Несколько сотен человек вышли на марш "Бессмертного полка" в Берлине.
Традиция дарить ветеранам цветы соблюдалась и на марше "Бессмертного полка" в Монреале, на который пришли сотни человек, в том числе граждане России из США и Канады.
© РИА Новости . Харел РинцлерПерейти в фотобанкВторой год подряд акция "Бессмертного полка" проходит в Нью-Йорке. В этом году она стала еще популярнее: на улицы города вышли более 300 человек, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.
Второй год подряд акция "Бессмертного полка" проходит в Нью-Йорке. В этом году она стала еще популярнее: на улицы города вышли более 300 человек, которым не безразлична память о Великой Отечественной войне.
Жители Донецка приняли активное участие в марше "Бессмертного полка" в их городе. В этом году был побит рекорд в 30 тысяч участников.