Участники "Бессмертного полка" в Киеве развернули флаг СССР

КИЕВ, 9 мая – РИА Новости. Участники акции "Бессмертный полк" в Киеве во вторник развернули флаг СССР возле мемориала Вечного огня в парке Вечной славы, украинские националисты забрали его, передает корреспондент РИА Новости.

Акция "Бессмертный полк" с участием нескольких тысяч человек во вторник проходит в Киеве. Украинские радикалы накануне заявили о намерении сорвать памятное шествие, однако правоохранители обещали обеспечить безопасность в ходе всех мирных акций в стране и не допустить каких-либо провокаций.

Участники памятного шествия во время возложения цветов у мемориала Вечного огня достали флаг СССР. Украинские националисты, которые также находятся возле мемориала, сначала не препятствовали участникам акции, но спустя некоторое времени они забрали флаг.

Участники "Бессмертного полка" продолжают возлагать цветы у мемориала Вечного огня.

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