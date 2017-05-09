Пилот пакистанской авиакомпании опроверг, что спал во время полета

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Пилот пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines опроверг сообщения о том, что во время полета в Лондон он оставил на своем месте стажера и отправился спать в пассажирский салон, сообщает газета Dawn.

Ранее газета со ссылкой на источники сообщала, что 26 апреля пилот Амир Ахтар Хашми во время рейса Исламабад-Лондон, предположительно, оставил на своем месте второго пилота Мохаммада Асада Али, проходившего обучение, и направился "прилечь" в пассажирский салон. По данным издания, за управление воздушным судном также отвечал второй пилот Али Хассан Яздани, который во время инцидента занимал кресло наблюдателя. На борту самолета, по данным газеты, в это время находились 305 пассажиров.

Как отмечает издание, инцидент на борту пакистанской авиакомпании остался бы незамеченным, если бы не жалобы пассажиров, о которых вынуждена была упомянуть в своем отчете стюардесса. Согласно ее сообщению, один из пассажиров "пожаловался, что не чувствует в себя в безопасности, когда капитан судна спит в бизнес-классе". Газета подчеркивала, что пилот отсутствовал на своем месте около двух часов. Материал сопровождала фотография, на которой укрытый одеялом пилот спит на одном из кресел в бизнес-классе.

В своем заявлении Хашми отметил, что во время рейса, о котором идет речь в материале, не покидал кабину пилота надолго. По его словам, сопровождавшее текст фото было сделано давно, когда он совершал перелет в качестве пассажира.

В феврале этого года авиакомпания также оказалась в центре скандала, когда газета сообщила, что на одном из ее рейсов по маршруту Карачи-Медина семеро пассажиров были вынуждены лететь стоя. Представитель перевозчика тогда заявил, что сообщения СМИ о том, что некоторые пассажиры летели стоя, "преувеличены и не обоснованы".