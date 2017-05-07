СМИ: пилот пакистанских авиалиний отдал управление стажеру и лег спать

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пилот пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines во время рейса Исламабад-Лондон, предположительно, оставил на своем месте второго пилота, проходившего обучение, и отправился спать в пассажирский салон, сообщает газета Dawn со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, инцидент на борту пакистанской авиакомпании прошел бы незамеченным, если бы не жалобы пассажиров, о которых вынуждена была упомянуть в своем отчете стюардесса. Согласно ее сообщению, один из пассажиров "пожаловался, что не чувствует в себя в безопасности, когда капитан судна спит в бизнес-классе".
В феврале текущего года авиакомпания также оказалась в центре скандала, когда газета сообщила, что на одном из ее рейсов по маршруту Карачи-Медина семеро пассажиров были вынуждены лететь стоя. Представитель перевозчика Даниал Гилани заявил, что сообщения СМИ о том, что некоторые пассажиры летели стоя, "преувеличены и не обоснованы".