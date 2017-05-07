СМИ: пилот пакистанских авиалиний отдал управление стажеру и лег спать

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Пилот пакистанской авиакомпании Pakistan International Airlines во время рейса Исламабад-Лондон, предположительно, оставил на своем месте второго пилота, проходившего обучение, и отправился спать в пассажирский салон, сообщает газета Dawn со ссылкой на источники.

Инцидент, по данным издания, произошел 26 апреля, когда на борту самолета находилось 305 пассажиров. За управление воздушным судном в тот день отвечал пилот Амир Ахтар Хашми (Amir Akhtar Hashmi) и второй пилот Али Хассан Яздани (Ali Hassan Yazdani). В кабине также находился второй пилот, проходивший подготовку, Мохаммад Асад Али (Mohammad Asad Ali). Как отмечает издание, предполагалось, что Хашми во время полета будет обучать второго пилота, однако после взлета он оставил Али управлять воздушным судном, а сам направился "прилечь" в пассажирский салон. Второй пилот Яздани в это время занимал кресло наблюдателя, отмечает газета.

Как отмечает издание, инцидент на борту пакистанской авиакомпании прошел бы незамеченным, если бы не жалобы пассажиров, о которых вынуждена была упомянуть в своем отчете стюардесса. Согласно ее сообщению, один из пассажиров "пожаловался, что не чувствует в себя в безопасности, когда капитан судна спит в бизнес-классе".

Как заявил газете представитель авиакомпании Даниал Гилани, компания отстранила Хашми от полетов на время расследования инцидента. Других подробностей произошедшего он не предоставил.

В феврале текущего года авиакомпания также оказалась в центре скандала, когда газета сообщила, что на одном из ее рейсов по маршруту Карачи-Медина семеро пассажиров были вынуждены лететь стоя. Представитель перевозчика Даниал Гилани заявил, что сообщения СМИ о том, что некоторые пассажиры летели стоя, "преувеличены и не обоснованы".