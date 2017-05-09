СМИ: полиция проверяет пассажиров скоростного поезда TGV, прибывших в Париж

ПАРИЖ, 9 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Парижская полиция в рамках полицейской спецоперации проверяет всех пассажиров скоростного поезда TGV, в ночь на вторник прибывшего из города Валансьен на Северный вокзал в Париже, сообщает газета Parisien.

По информации издания, один из членов экипажа поезда заподозрил, что в составе находятся трое "очень опасных мужчин", которых ранее объявила в розыск Национальная полиция страны.

Поезд из Валансьена, располагающегося в департаменте Нор, прибыл на вокзал около 23.10 парижского времени (00.10 мск). На борту состава находились 211 человек.

Ранее ночью стало известно о проведении спецоперации на Северном вокзале в Париже. В беседе с корреспондентом РИА Новости представитель полиции подтвердил факт проведения операции, однако отказался сообщить какие-либо подробности о причинах ее проведения.

Французские СМИ сообщают, что полиция ведет поиски "трех мужчин, представляющих опасность", которые могли прибыть на вокзал в одном из скоростных поездов. Речь якобы идет о троих мужчинах, ориентировки на задержание которых были выпущены в минувшую пятницу.

В субботу представитель Национальной полиции Франции сообщил РИА Новости, что в преддверии второго тура выборов главы государства были выпущены ориентировки на трех человек, подозреваемых в подготовке теракта в стране. По словам собеседницы агентства, речь идет о двух гражданах Бельгии Биляле аль-Маркори и Тарике Джадауне, а также о гражданине Афганистана Забиулле Сарвари.

К настоящему моменту не сообщается, стали ли именно эти мужчины причиной переполоха на Северном вокзале в ночь на вторник.