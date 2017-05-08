Дополнительная встреча Тиллерсона и Лаврова на Аляске не запланирована

ВАШИНГТОН, 8 мая – РИА Новости. Отдельная встреча госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова во время заседания Арктического совета на Аляске не запланирована, сообщили в госдепартаменте.

Встреча глав МИД Арктического совета пройдет в городе Фэрбанкс на Аляске 10-11 мая. С российской стороны в мероприятии примет участие министр иностранных дел Сергей Лавров. Ранее в госдепартаменте сообщили, что Лавров и Тиллерсон встретятся в Вашингтоне 10 мая.

"Во время заседания Совета они будут вместе с другими министрами. Двусторонняя встреча пройдет в Вашингтоне", — сказал на брифинге заместитель помощника госсекретаря по вопросам океанов и международным делам в области окружающей среды и науки Дэвид Балтон.