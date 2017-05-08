В Вашингтоне встретились премьер Грузии, Трамп и вице-президент США

ТБИЛИСИ, 8 мая — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в ходе визита в Вашингтон провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Майком Пенсом, сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Квирикашвили отправился в США по приглашению Пенса. В состав грузинской делегации входят глава МИД Михаил Джанелидзе, его заместитель Давид Залкалиани и советник премьера по внешним отношениям Тедо Джапаридзе.

"Глава грузинского правительства проводит встречу в Белом доме с вице-президентом США Майком Пенсом. Стороны рассматривают основные вопросы стратегического сотрудничества и будущие перспективы отношений", — заявляет пресс-служба.

Позже на официальной странице премьера Грузии в социальной сети Facebook появилась фотография, где Квирикашвили проводит встречу с Трампом в Белом доме.

"У нас была достаточно долгая встреча с вице-президентом. В определенной части мы подвели итоги 25-летних отношений — в этом году мы отмечаем 25-летие с момента установления дипломатических отношений с США. Мы получили очень твердые гарантии с точки зрения углубления партнерства с США по всем направлениям", — заявил премьер.

По словам Квирикашвили, на встрече были затронуты вопросы сотрудничества в сфере обороны и безопасности, поддержка в развитии демократических институтов и углубление экономических отношений.

"От президента мы также получили много твердых посланий с точки зрения поддержки Грузии, и в целом мы считаем, что это является наиважнейшим для будущего развития Грузии. США, как стратегический партнер, продолжит поддержку Грузии, и эти отношения будут еще больше углубляться в будущем", — добавил он.