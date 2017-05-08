Американский политолог: Макрон не изменит отношение к России

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Избранный президент Франции Эммануэль Макрон не изменит отношения к России или подхода к санкциям против РФ, хотя за это проголосовали в первом туре избиратели большинства из наиболее успешных кандидатов, считает американский политолог, заместитель директора Института Кеннана в Вашингтоне Уильям Померанц.

"Трое из четырех кандидатов, получивших наибольшее количество голосов на выборах президента Франции, хотели изменения в отношениях Франции и России. Тем не менее, президентом избран Эммануэль Макрон, единственное исключение в этом отношении. Таким образом, маловероятно, чтобы Франция изменил свою жесткую пост-крымскую позицию в отношении России. Так что, если не будет сюрприза на выборах в Германии или президент (США Дональд) Трамп не сделает новых предложений президенту (РФ Владимир) Путину, то нынешний режим санкций останется в неизменности на протяжении обозримого будущего", — сказал Померанц.

По его словам, избрание Макрона — это голосование за статус-кво, по крайней мере на ближайшую перспективу.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон одержал верх с результатом 66,1%, свидетельствуют данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).