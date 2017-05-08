Трамп: замешанный в скандале Флинн получил секретный допуск от Обамы

ВАШИНГТОН, 8 мая — РИА Новости, Алексей Богдановский. Президент США Дональд Трамп заявил, что оказавшийся в центре скандала генерал Майкл Флинн получил секретный допуск от предыдущей администрации Барака Обамы.

"Администрация Обамы дала генералу Флинну наивысший допуск к секретным материалам, но фейковые новости редко любят об этом говорить", — написал Трамп в Twitter. "Фейковыми новостями" Трамп называет СМИ.

Генерал-лейтенант Флинн в 2012–2014 годах занимал должность начальника Разведывательного управления министерства обороны США, а с 20 января по 13 февраля 2017 года был советником по национальной безопасности президента США. Он ушел в отставку на фоне обвинений, что он не раскрыл полностью содержание своих разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. СМИ утверждали со ссылкой на спецслужбы, что Флинн обсуждал с Кисляком возможное снятие санкций США против России. Флинн это отрицал. В Кремле заявили, что разговор Флинна и Кисляка имел место, но его содержание передали неверно.

General Flynn was given the highest security clearance by the Obama Administration — but the Fake News seldom likes talking about that. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 мая 2017 г.

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После отставки Флинна комитеты конгресса и Пентагон стали проверять сообщения о том, что Флинн получил в ходе визита в Россию в 2015 году гонорары от российских компаний — на это ему как носителю секретов и недавнему высокопоставленному военному требовалось одобрение в США. Адвокат Флинна заявил, что тот подробно проинформировал спецслужбы США о своей поездке до и после визита в Москву.

После ухода Флинна с поста американские СМИ сообщили о том, что он ранее зарегистрировался в министерстве юстиции США в качестве "иностранного агента" и представлял интересы Турции.