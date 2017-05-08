Вечерний Сеул грохочет от митингов в преддверии выборов президента

СЕУЛ, 8 мая — РИА Новости, Иван Захарченко. Последний вечер перед досрочными выборами президента Южной Кореи, намеченными на 9 мая, выдался в Сеуле шумным и наполненным страстями в атмосфере нескончаемых митингов в поддержку тех или иных кандидатов, обнажая раскол в южнокорейском обществе.

На центральном проспекте Чонно в Сеуле, ведущем к воротам старинного королевского дворца, особенно многолюдно. Там смешались все социальные противоречия жизни Южной Кореи последних лет.

Вдоль проспекта выставлены палатки с фотографиями и именами 300 погибших в 2014 году пассажиров парома "Севоль", горят свечи. В основном среди погибших были школьники. Их родные и близкие требуют справедливого расследования и раскрытия всей правды о трагедии, причина которой до конца не ясна.

Рядом стоят люди с плакатами, требующие вывести из Южной Кореи американскую систему THAAD заатмосферного перехвата баллистических ракет. Прямо напротив американского посольства молодой человек держит транспарант, гласящий: "Осуждаем США за силовое и незаконное размещение THAAD и требуем ее немедленного вывода! Осуждаем США — ось зла и авангард мировой войны".

Напротив сеульской мэрии наоборот развеваются американские флаги вместе с южнокорейскими. Митингующие под ними — люди преклонного возраста, но военной выправки, называющие себя патриотами. Они выступают за укрепление военного союза с США, против каких-либо уступок КНДР, считают незаконным импичмент экс-президента Пак Кын Хе.

Пак Кын Хе была отстранена от власти в марте этого года по решению Конституционного суда и импичмента, вынесенному парламентом страны в конце 2016 года. Пак Кын Хе, дочь бывшего диктатора Пак Чон Хи, обвиняют в злоупотреблении служебным положением и во взяточничестве в связи со скандалом вокруг ее ближайшей знакомой Цой Сун Силь, которая также была арестована. Цой Сун Силь обвиняют во вмешательстве в государственные дела для извлечения выгоды, хотя она не занимала никаких государственных постов.

В этой связи в Южной Корее и проводятся досрочные выборы президента. В центре Чонно сооружена сцена с огромными экранами, на которых будет высвечиваться информация о выборах, телеканалы планируют на них трансляции новостей о голосовании.

Оно начнется во вторник в шесть утра по местному времени (в 00:00 мск), завершится в 20:00 (14:00 мск). Но уже примерно к 15:00 (09:00 мск), как отмечает ЦИК Южной Кореи, станет ясно, кто выйдет победителем.

Претенденты



По последним данным опроса общественного мнения, опубликованным ранее, основные претенденты на президентский пост — Мун Чжэ Ин от Демократической партии, которого поддержали 42,4% опрошенных, Ан Чхоль Су от центристской "Народной партии" Южной Кореи и представитель консервативных сил Хон Чжун Пхё, рейтинги которых не превысили 18,6%.

Сторонники Мун Чжэ Ина наряжены в одежду светло-синего цвета, всем прохожим раздают надувные синие шарики с именем их кандидата.

"Наша сила — Мун Чжэ Ин, наше будущее — Мун Чжэ Ин!", — звучит из громкоговорителей речитатив участников акции в его поддержку. Совсем недалеко раздаются бодрые песни во славу Ан Чхоль Су, а пожилые корейские патриоты в форме скаутов скандируют имя Хон Чжун Пхё.

За всем этим действом пристально следит многочисленная полиция в ярких люминесцентных накидках лимонного цвета. Полицейское управление Южной Кореи объявило, что задействует 84 414 полицейских, или 60% от их общего числа в этой стране, которые будут охранять 13 964 избирательных участка и 251 пункт подсчета голосов.

Выборы в Южной Корее проходят на фоне острой конфронтации с КНДР, против которой, как заявил недавно президент США Дональд Трамп, могут быть применены любые меры, если она будет продолжать "провокации", то есть ядерные и ракетные испытания.

Военное командование Южной Кореи заявило в понедельник, что в вооруженных силах страны сохраняется высокая степень готовности на случай "провокации" КНДР во время выборов президента Южной Кореи.

Вместе с тем центральная в КНДР газета "Нодон синмун" призвала в преддверии выборов в Южной Корее к улучшению межкорейских отношений.

"Стремление нашего народа к миру было безжалостно растоптано консервативными группировками, маниакальными сторонниками конфронтации", — пишет газета. По ее словам, пора положить конец противостоянию Севера и Юга и "открыть путь к новой эры воссоединения".