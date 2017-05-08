Франко-российская ТПП: Макрон не имеет предвзятого отношения к России

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Победивший во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэль Макрон не имеет предвзятого отношения к России, и как человек, знакомый с бизнесом, он будет вести плодотворный диалог с иностранными предпринимателями, полагает генеральный директор Франко-российской торгово-промышленной палаты Павел Шинский.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал победу с результатом 66,1%, свидетельствуют официальные данные МВД. Свои голоса Макрону отдали более 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила свыше 10,6 миллиона голосов (33,9%).

"Можно выделить два аспекта, один основан на его биографии, на том, о чем он говорил во время предвыборных выступлений, а второй — на личных впечатлениях от общения с ним, когда он встречался c французским бизнесом в Москве в прошлом году. Тогда не только мне, но и всем нам показалось, что у него нет предвзятого отношения к России в целом, для него российские реалии не столь близки, как американские, поскольку он достаточно много время проводил и в США, и в Великобритании", — сказал Шинский РИА Новости.

"В этом смысле он, наверное, не совсем понимает, как устроены российские ценности. В последних дебатах с Ле Пен, когда возник вопрос о взаимоотношениях с Россией, он заявил, что будет работать с президентом Путиным, при этом, не разделяя те ценности, которые структурируют российские общество", — пояснил собеседник агентства.

Что касается второго аспекта, продолжил Шинский, исходя из высказываний и биографии Макрона, можно сказать, что этот человек знает, что такое бизнес, поскольку он сам работал банкиром в банке Ротшильдов. "В отличие от многих французских политиков, которые были только на госслужбе, он изнутри понимает бизнес-логику", — подчеркнул он.

"Надо быть оптимистом, даже если эта победа многих ошарашила, была очень неожиданная, мне кажется, у него очень много качеств и энергии для того, чтобы реформировать французское общество и вести плодотворный диалог не только с иностранными лидерами, но и с представителями бизнес-сферы, которые ему, может быть, даже ближе, чем кому-то другому из его бывших соперников", — заключил Шинский.