Российская авиация впервые примет участие в военном параде в Душанбе

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Российская военная авиация впервые примет участие в совместном военном параде, который пройдет в столице Таджикистана 9 мая, сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Звено штурмовиков Су-25СМ впервые примет участие в Параде Победы в Душанбе. Самолеты пройдут церемониальным строем на высоте около 300 метров со скоростью до 500 км/ч", — сказал полковник.

Ранее оперативно-тактическая авиация Центрального военного округа была перебазирована на аэродром Айни (Таджикистан) с авиабазы Кант в Киргизии для обеспечения совместной боевой подготовки военнослужащих России и Таджикистана.

Также более 100 военнослужащих 201-й российской базы, дислоцированной в Таджикистане, парадным расчетом пройдут в одном строю с солдатами и офицерами Минобороны и других силовых ведомств республики.

201-я военная база — крупнейший военный объект России, расположенный за ее пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане как минимум до 2042 года.