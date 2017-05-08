СМИ: Макрон обсуждал идею роспуска парламента
ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Известный французский политик, сторонник победившего на выборах во Франции Эммануэля Макрона Даниэль Кон-Бендит заявил, что обсуждал с кандидатом от движения "Вперед" идею возможного роспуска парламента в течение пятилетнего президентского мандата, передает в понедельник Еurope1.
В июне во Франции пройдут парламентские выборы. Чтобы набрать большинство, сторонникам Макрона надо получить 290 мандатов, однако движение избранного президента может оказаться и в меньшинстве по сравнению с Соцпартией, "Республиканцами", "Национальным фронтом" и "Непокорившейся Францией". В этом контексте, указывает радиостанция, роспуск Национальной ассамблеи "мог бы быть возможностью располагать большинством".
"Я могу это сказать, мы обсуждали это вместе", — заявил бывший евродепутат, выступая в понедельник на радиостанции Europe1.
Ранее Макрон заявлял, что намерен уже в первый год своего президентского мандата провести реформу для того, чтобы депутаты избирались не только по мажоритарной, но и по пропорциональной системе.
"Если он последователен тому, что хотел, он не может ждать пять лет. Это не имеет смысла", — заявил Даниэль Кон-Бендит, предположив, что вопрос роспуска может быть рассмотрен после внесения законодательных поправок.
Согласно опросу института Harris, за кандидатов в депутаты от движения "Вперед" готовы проголосовать 26% избирателей, за кандидатов от Нацфронта и партии "Республиканцы" – по 22%, а за кандидатов от леворадикальной "Непокорившейся Франции" — 13%.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНа выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
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Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
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Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкТакже впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
© REUTERS / Philippe WojazerКазавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
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После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
© REUTERS / Philippe Lopez/PoolУже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
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Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.