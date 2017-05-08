СМИ: Макрон обсуждал идею роспуска парламента

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Известный французский политик, сторонник победившего на выборах во Франции Эммануэля Макрона Даниэль Кон-Бендит заявил, что обсуждал с кандидатом от движения "Вперед" идею возможного роспуска парламента в течение пятилетнего президентского мандата, передает в понедельник Еurope1.

В июне во Франции пройдут парламентские выборы. Чтобы набрать большинство, сторонникам Макрона надо получить 290 мандатов, однако движение избранного президента может оказаться и в меньшинстве по сравнению с Соцпартией, "Республиканцами", "Национальным фронтом" и "Непокорившейся Францией". В этом контексте, указывает радиостанция, роспуск Национальной ассамблеи "мог бы быть возможностью располагать большинством".

"Я могу это сказать, мы обсуждали это вместе", — заявил бывший евродепутат, выступая в понедельник на радиостанции Europe1.

Ранее Макрон заявлял, что намерен уже в первый год своего президентского мандата провести реформу для того, чтобы депутаты избирались не только по мажоритарной, но и по пропорциональной системе.

"Если он последователен тому, что хотел, он не может ждать пять лет. Это не имеет смысла", — заявил Даниэль Кон-Бендит, предположив, что вопрос роспуска может быть рассмотрен после внесения законодательных поправок.

Согласно опросу института Harris, за кандидатов в депутаты от движения "Вперед" готовы проголосовать 26% избирателей, за кандидатов от Нацфронта и партии "Республиканцы" – по 22%, а за кандидатов от леворадикальной "Непокорившейся Франции" — 13%.