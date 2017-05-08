Иранский МИД поздравил французский народ с победой Макрона

Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции

Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми приветствовал победу основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона на президентских выборах во Франции и поздравил французский народ и правительство с этим событием, сообщает иранское агентство ISNA.

"Надеюсь, отношения между Ираном и Францией вступят в новую эру после выборов, она должна быть основана на базе, созданной в последние годы и соответствовать возможностям, доступным для двух стран", — сказал Касеми.

"Развитие двусторонних отношений должно также базироваться на основе интересов иранского и французского народов", — добавил он.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Согласно окончательным данным МВД, Макрон одержал верх с результатом 66,1%, кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен набрала 33,9% голосов. Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.