В ЛНР рассказали, сколько техники примет участие в параде Победы

Парад в честь Дня Победы в Луганске. Архивное фото

Парад в честь Дня Победы в Луганске. Архивное фото

ЛУГАНСК, 8 мая — РИА Новости. Свыше 60 единиц вооружения и военной техники примут участие в параде Победы в самопровозглашенной Луганской народной республике, заявил на брифинге в субботу официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее Народная милиция ЛНР заявила о проведении парада Победы с участием военной техники 9 мая в Луганске. По данным ведомства, за мероприятием будут наблюдать представители СММ ОБСЕ.

"В параде Победы примут участие свыше 60 единиц вооружения и военной техники", — рассказал Марочко.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР пригласил жителей республики на мероприятие, а также принять участие в акции "Бессмертный полк".

"Мы продемонстрируем высокую готовность, организованность и слаженность подразделений Народной милиции ЛНР и других силовых ведомств республики", — добавил он.