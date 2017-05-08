Макрона ждут сложные коалиционные отношения, считает политолог

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Победившего во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона ждут сложные коалиционные отношения, потому что впервые президент будет формировать коалицию не из своих сторонников, считает директор по научной работе Фонда клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

Ожидаемые результаты

"Результаты второго тура выборов, как и предполагалось, совпали с ожидаемыми. Потенциал для расширения у Ле Пен был не очень велик, и стоит отметить, что сам по себе выход во второй тур для нее — это безусловный успех. Набирает она в два раза больше, чем 15 лет назад набрал ее отец. Тогда была полная консолидация против него, он проиграл Жаку Шираку со счетом 18 против 82%", — сказал Лукьянов РИА Новости.

Основатель партии "Национальный фронт", отец действующего лидера партии Марин Ле Пен, считает, что причиной поражения его дочери во втором туре президентских выборов является ее предложение покинуть зону евро и Европейский союз. Он также добавил, что кандидату в президенты необходимо говорить с французами о "реальных проблемах": проблемах демографии и массовой иммиграции.

Ранее сообщалось, что Жан-Мари Ле Пен обвинил в поражении дочери на президентских выборах во Франции вице-президента партии Флориана Филиппо.

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Феномен Макрона

По словам Лукьянова, "феномен Макрона связан с тем, что он дистанцировался и позиционировал себя не как представитель истеблишмента". "Именно благодаря этому, как новое лицо, как новая фигура он добился успеха. При этом по своему политическому происхождению он, конечно, продолжатель традиций текущего мэйнстрима", — считает он.

Эксперт отметил, что "если бы голосовали за его программу, неизвестно, насколько это было бы успешно". "Люди сейчас не очень смотрят на программы, тем более, что у Макрона она довольно трудно идентифицируема — он достаточно гибкий, эластичный политик, который является своего рода популистом. Только популистом не антивластным и не протестным, а популистом, который пытается говорить умеренной части избирателей то, что она хочет слышать", — сказал он.

По мнению Лукьянова, "то есть здесь феномен нового лица и феномен достаточно гибкой риторики, которая должна привлечь самых разных людей". "Ведь после первого тура он, настаивая на том, что он убежденный сторонник Европейского союза, он тем не менее допустил возможность референдума о выходе из ЕС, если Евросоюз не будет меняться. Это чисто популистская вещь, когда он попытался привлечь кого-то из электората Ле Пен", — отметил он.

© REUTERS / Philippe Wojazer Лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже © REUTERS / Philippe Wojazer Лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Сложная коалиция

Лукьянов считает, что перед парламентскими выборами не до конца понятно, как будут голосовать люди, что покажут традиционные партии. "Сейчас главная загадка в том, на кого будет опираться Макрон, потому что у него нет своей партии. Движение, которое он создал, пока чисто виртуально. Традиционно парламентское большинство формируется на основе партии, теперь же будут сложные коалиционные отношения, пожалуй, впервые президент будет формировать коалиции не из своих сторонников", — сказал директор по научной работе Фонда клуба "Валдай".

Он пояснил, что те партии, представители которых с треском провалили на президентские выборы, будут пытаться взять реванш на парламентских. "Случится ли это — пока непонятно. Вопрос и в том, удастся ли "Национальному фронту" конвертировать голоса, отданные за Ле Пен на президентских выборах. Многое будет зависеть от того, что в принципе собирается делать президент Макрон, потому что вся его кампания была схемой, сконструированной для того, чтобы использовать совершенно уникальную для Пятой Республики ситуацию: провал основных партий и успех радикальных сил. Его избрание — пример правильно выбранной избирательной тактики", — отметил эксперт.

Отношения с ЕС



Лукьянов считает, что от победы Макрона на президентских выборах "в Европе, конечно, испытывают гигантское облегчение". Он отметил, что в случае победы Ле Пен был риск не столько крушения ЕС, сколько мог бы быть дан мощный импульс негативным настроениям в отношении его. "Теперь этого не произойдет, и все западные комментаторы представляют существующий результат не просто как победу конкретного умеренного политика над неумеренным, а как перелом тренда. Волна прошлого года, начавшаяся в Великобритании и США, не перекинулась на континентальную Европу, что показали итоги выборов в Австрии, Нидерландах, а теперь и во Франции", — сказал он.

Эксперт считает, что ликует и истеблишмент в США. "Но это, скорее, попытка максимально капитализировать эффект неоправданных негативных ожиданий и закрепить тенденцию, которая не связана с Ле Пен и Трампом напрямую", — отметил он.

Отношения с РФ — не главное



Что касается будущих российско-французских отношений, то Лукьянов считает, что "с Макроном не изменится то, что есть сейчас, и дело не в том, как он относится к России — хорошо, плохо или никак, а в том, что Россия не является и не будет являться для него неким приоритетным и важным направлением".

"Политика в отношении России будет рассматриваться сугубо инструментально, начиная от вопроса с хакерами, и завершая рассмотрение России как части сирийской и украинской проблемы. Европа занята другим и ничего путного ожидать не стоит", — отметил директор по научной работе Фонда клуба "Валдай".