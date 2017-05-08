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Макрона ждут сложные коалиционные отношения, считает политолог

Сюжет:
Выборы президента Франции (1087)
11:2408.05.2017
(обновлено: 11:25 08.05.2017)
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© REUTERS / Christian HartmannЛидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в ПарижеЛидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Победившего во втором туре президентских выборов во Франции Эммануэля Макрона ждут сложные коалиционные отношения, потому что впервые президент будет формировать коалицию не из своих сторонников, считает директор по научной работе Фонда клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

Новый президент Франции Эммануэль Макрон
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНа выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПрезидентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкДо оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон (в центре), победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкПервый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.Лидер политической партии Франции Национальный фронт, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен на вечернем мероприятии по итогам голосования во время второго тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкТакже впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.Избиратели во время объявления результатов голосования второго тура президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
© REUTERS / Philippe WojazerКазавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
© REUTERS / Christian HartmannПосле дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© REUTERS / Christian Hartmann
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
© REUTERS / Philippe Lopez/PoolУже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон, победивший на президентских выборах во Франции
© REUTERS / Philippe Lopez/Pool
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
© REUTERS / Thomas Samson/PoolИзвестие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.Лидер движения En Marche Эммануэль Макрон с женой празднуют победу на президентских выборах перед Лувром в Париже
© REUTERS / Thomas Samson/Pool
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.
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Ожидаемые результаты

"Результаты второго тура выборов, как и предполагалось, совпали с ожидаемыми. Потенциал для расширения у Ле Пен был не очень велик, и стоит отметить, что сам по себе выход во второй тур для нее — это безусловный успех. Набирает она в два раза больше, чем 15 лет назад набрал ее отец. Тогда была полная консолидация против него, он проиграл Жаку Шираку со счетом 18 против 82%", — сказал Лукьянов РИА Новости.

Второй тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Победа Макрона развеяла опасения выходцев из исламских стран

Основатель партии "Национальный фронт", отец действующего лидера партии Марин Ле Пен, считает, что причиной поражения его дочери во втором туре президентских выборов является ее предложение покинуть зону евро и Европейский союз. Он также добавил, что кандидату в президенты необходимо говорить с французами о "реальных проблемах": проблемах демографии и массовой иммиграции.

Ранее сообщалось, что Жан-Мари Ле Пен обвинил в поражении дочери на президентских выборах во Франции вице-президента партии Флориана Филиппо.

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© Ruptly
Выступление Эммануэля Макрона после второго тура президентских выборов во Франции

Феномен Макрона

По словам Лукьянова, "феномен Макрона связан с тем, что он дистанцировался и позиционировал себя не как представитель истеблишмента". "Именно благодаря этому, как новое лицо, как новая фигура он добился успеха. При этом по своему политическому происхождению он, конечно, продолжатель традиций текущего мэйнстрима", — считает он.

Эммануель Макрон
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Макрон победил на президентских выборах во Франции

Эксперт отметил, что "если бы голосовали за его программу, неизвестно, насколько это было бы успешно". "Люди сейчас не очень смотрят на программы, тем более, что у Макрона она довольно трудно идентифицируема — он достаточно гибкий, эластичный политик, который является своего рода популистом. Только популистом не антивластным и не протестным, а популистом, который пытается говорить умеренной части избирателей то, что она хочет слышать", — сказал он.

По мнению Лукьянова, "то есть здесь феномен нового лица и феномен достаточно гибкой риторики, которая должна привлечь самых разных людей". "Ведь после первого тура он, настаивая на том, что он убежденный сторонник Европейского союза, он тем не менее допустил возможность референдума о выходе из ЕС, если Евросоюз не будет меняться. Это чисто популистская вещь, когда он попытался привлечь кого-то из электората Ле Пен", — отметил он.

© REUTERS / Philippe WojazerЛидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer
Лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Сложная коалиция

Лукьянов считает, что перед парламентскими выборами не до конца понятно, как будут голосовать люди, что покажут традиционные партии. "Сейчас главная загадка в том, на кого будет опираться Макрон, потому что у него нет своей партии. Движение, которое он создал, пока чисто виртуально. Традиционно парламентское большинство формируется на основе партии, теперь же будут сложные коалиционные отношения, пожалуй, впервые президент будет формировать коалиции не из своих сторонников", — сказал директор по научной работе Фонда клуба "Валдай".

Он пояснил, что те партии, представители которых с треском провалили на президентские выборы, будут пытаться взять реванш на парламентских. "Случится ли это — пока непонятно. Вопрос и в том, удастся ли "Национальному фронту" конвертировать голоса, отданные за Ле Пен на президентских выборах. Многое будет зависеть от того, что в принципе собирается делать президент Макрон, потому что вся его кампания была схемой, сконструированной для того, чтобы использовать совершенно уникальную для Пятой Республики ситуацию: провал основных партий и успех радикальных сил. Его избрание — пример правильно выбранной избирательной тактики", — отметил эксперт.

© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЛидер движения "En Marche" Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Отношения с ЕС

Лукьянов считает, что от победы Макрона на президентских выборах "в Европе, конечно, испытывают гигантское облегчение". Он отметил, что в случае победы Ле Пен был риск не столько крушения ЕС, сколько мог бы быть дан мощный импульс негативным настроениям в отношении его. "Теперь этого не произойдет, и все западные комментаторы представляют существующий результат не просто как победу конкретного умеренного политика над неумеренным, а как перелом тренда. Волна прошлого года, начавшаяся в Великобритании и США, не перекинулась на континентальную Европу, что показали итоги выборов в Австрии, Нидерландах, а теперь и во Франции", — сказал он.

Стали ли для вас неожиданностью результаты выборов президента Франции?
Результаты
Стали ли для вас неожиданностью результаты выборов президента Франции?

  • 62.8%

    Проигрыш Марин Ле Пен был предсказуемым

  • 22.9%

    У лидера "Национального фронта" имелись шансы на победу

  • 14.2%

    Не следил за выборами
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Эксперт считает, что ликует и истеблишмент в США. "Но это, скорее, попытка максимально капитализировать эффект неоправданных негативных ожиданий и закрепить тенденцию, которая не связана с Ле Пен и Трампом напрямую", — отметил он.

Отношения с РФ — не главное

Что касается будущих российско-французских отношений, то Лукьянов считает, что "с Макроном не изменится то, что есть сейчас, и дело не в том, как он относится к России — хорошо, плохо или никак, а в том, что Россия не является и не будет являться для него неким приоритетным и важным направлением".

"Политика в отношении России будет рассматриваться сугубо инструментально, начиная от вопроса с хакерами, и завершая рассмотрение России как части сирийской и украинской проблемы. Европа занята другим и ничего путного ожидать не стоит", — отметил директор по научной работе Фонда клуба "Валдай".

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