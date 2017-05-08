Евродепутат: визит в Берлин может стать первой зарубежной поездкой Макрона

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже

Лидер движения En Marche Эммануель Макрон с женой во время своей победной речи перед Лувром в Париже

ПАРИЖ, 8 мая – РИА Новости. Сторонница Эммануэля Макрона, евродепутат Сильви Гулар заявила, что первой зарубежной поездкой лидера движения "Вперед" на посту президента может стать визит в Берлин.

В воскресенье во Франции прошел второй тур президентских выборов. Макрон одержал верх с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

"Эммануэль Макрон направится в Берлин в свой первый визит в зарубежную страну", — заявила Гулар в понедельник в эфире телеканала CNews.

При этом она также не исключила, что, в первую очередь, как говорил и сам Макрон, он отправится "поприветствовать французских военных". Она не уточнила, о какой поездке в этом случае может идти речь.

© Инфографика Предварительные итоги президентских выборов во Франции © Инфографика Предварительные итоги президентских выборов во Франции

Накануне, после оглашения предварительных результатов, Макрон уже провел краткий телефонный разговор с Меркель, беседа прошла "в очень теплой атмосфере", заявили источники в окружении победителя президентской гонки.

По итогам подсчета 35,4 миллиона бюллетеней (99,99%) свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).