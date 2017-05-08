Вице-президент "Национального фронта": Ле Пен останется лидером движения

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Марин Ле Пен останется неоспоримым лидером "Национального фронта" даже после поражения во втором туре президентских выборов во Франции, заявил вице-президент "Национального фронта" Флориан Филиппо в эфире радиостанции Europe 1.

"Конечно! Она привела нас к абсолютному историческому рекорду", — ответил Филиппо на вопрос журналиста о том, останется ли Ле Пен лидером движения.

Филиппо добавил, что поражение во втором туре не является "персональным провалом", и все члены партии собираются реформировать структуру партии. "Целью является (создание) конгресса. Возможно, мы создадим конгресс, чтобы все поменять", — пояснил он, отвечая на вопрос о том, что подразумевает "модернизация" Нацфронта, о которой ранее заявила Ле Пен. Филиппо подчеркнул, что главной целью структурных преобразований является создание "еще более сплоченной и эффективной" структуры, чтобы "получить возможность добиться власти и оздоровить страну".

Ранее сообщалось, что глава предвыборной кампании Ле Пен Давид Рашлин выступил за смену названия "Национального фронта" для "привлечения большего числа сторонников во Франции".

Вице-президент движения добавил, что альянс с партией Николя Дюпон-Эньяна "Вставай Франция" остается в силе.

По итогам подсчета 35,4 миллиона бюллетеней (99,99%) свои голоса Макрону отдали 20,7 миллиона избирателей. Лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен получила 10,6 миллиона голосов (33,94%).