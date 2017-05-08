В Госдуме рассчитывают, что Макрон оценит потенциал отношений с Россией

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Внешняя политика во главе с вновь избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном в ближайшее время останется прозападной и сдержанной по отношению к России, но этот политик может открыть для себя Россию и оценить должным образом потенциал российско-французского сотрудничества, считает глава комитета Госдумы по международным делам, координатор депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики Леонид Слуцкий.

"Пока очевидно, что внешняя политика Франции во главе с президентом Макроном в ближайшее время останется прозападной, пронатовской и сдержанной по отношению к России. Вместе с тем Макрон интересный и достаточно молодой политик, и нельзя исключать, что он сможет открыть для себя Россию и оценить должным образом потенциал российско-французского сотрудничества", — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.

Он подчеркнул, что именно на это будет нацелена деятельность самого депутата и его коллег по комитету и депутатской группе "Дружбы" с парламентом Франции после того, как там пройдут парламентские выборы 18 июня.

По его мнению, выборы президента Франции стали знаковыми для формирующейся сегодня новой мировой архитектуры и явились своего рода испытанием на прочность для единой Европы.

"Еще раз повторю, что, скорее, это было голосование не за Макрона, а против возможности повторения сценария Brexit в Пятой Республике. И естественно, здесь Запад употребил все свое влияние, и вся пропагандистская машина во Франции и за ее пределами была брошена на поддержку Эмманюэля Макрона — кандидата, который вырос на политическом небосклоне Франции буквально за год с небольшим", — отметил Слуцкий.

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.