В Госдуме рассчитывают, что Макрон оценит потенциал отношений с Россией

10:1308.05.2017
(обновлено: 10:21 08.05.2017)
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Внешняя политика во главе с вновь избранным президентом Франции Эммануэлем Макроном в ближайшее время останется прозападной и сдержанной по отношению к России, но этот политик может открыть для себя Россию и оценить должным образом потенциал российско-французского сотрудничества, считает глава комитета Госдумы по международным делам, координатор депутатской группы по связям с парламентом Французской Республики Леонид Слуцкий.
"Пока очевидно, что внешняя политика Франции во главе с президентом Макроном в ближайшее время останется прозападной, пронатовской и сдержанной по отношению к России. Вместе с тем Макрон интересный и достаточно молодой политик, и нельзя исключать, что он сможет открыть для себя Россию и оценить должным образом потенциал российско-французского сотрудничества", — сказал Слуцкий журналистам в понедельник.
Он подчеркнул, что именно на это будет нацелена деятельность самого депутата и его коллег по комитету и депутатской группе "Дружбы" с парламентом Франции после того, как там пройдут парламентские выборы 18 июня.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНа выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
На выборах президента Франции за Макрона проголосовали более 66% избирателей, а за его соперницу — лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен — около 34%. На фото: Макрон во время победной речи перед Лувром в Париже.
Президентские выборы в Пятой республике прошли в 11-й раз. На фото: избиратели во время объявления результатов второго тура выборов.
До оставляющего должность Франсуа Олланда высший государственный пост занимали Шарль де Голль, Жорж Помпиду, Валери Жискар д'Эстен, Франсуа Миттеран, Жак Ширак и Николя Саркози.
© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкПервый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
Первый тур выборов прошел 23 апреля, по его итогам борьбу за президентское кресло продолжили центрист Макрон, получивший 24,01% голосов, и лидер правого "Национального фронта" Марин Ле Пен, ставшая второй с 21,3%.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкИзбирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
Избирательная кампания в преддверии выборов 2017 года во Франции стала самой скандальной и непредсказуемой. Впервые в истории Пятой республики от права баллотироваться на второй срок отказался действующий президент страны.
© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкТакже впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
Также впервые во второй тур вышли кандидаты альтернативы, а правые и социалисты в этот раз оказались за бортом. Представитель правящей Социалистической партии Бенуа Амон был проигнорирован большинством однопартийцев, решивших поддержать Макрона.
© REUTERS / Philippe WojazerКазавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
Казавшийся в начале года одним из фаворитов президентской гонки кандидат "Республиканцев", экс-премьер Франсуа Фийон пал жертвой серии скандалов и финишировал лишь третьим с 20,01%. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон.
© REUTERS / Christian HartmannПосле дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
После дебатов, прошедших в среду в преддверии второго тура голосования, у французов и заграничных наблюдателей были уверены, что президентом станет Макрон. На фото: лидер движения "En Marche" Эммануель Макрон с женой.
© REUTERS / Philippe Lopez/PoolУже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
Уже утром в воскресенье у избирательного участка, где голосовал Макрон, собралась толпа, долго не пускавшая политика, а голосование лидера Нацфронта Марин Ле Пен прошло стремительно и без особого присутствия сторонников.
© REUTERS / Thomas Samson/PoolИзвестие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.
Известие о поражении сторонники Ле Пен встретили громким вздохом. Глава Нацфронта не заставила себя долго ждать — она вышла на трибуну почти сразу, признала поражение и заявила, что ее партия является "самой большой оппозицией" новому президенту и продолжит борьбу на парламентских выборах.
По его мнению, выборы президента Франции стали знаковыми для формирующейся сегодня новой мировой архитектуры и явились своего рода испытанием на прочность для единой Европы.
"Еще раз повторю, что, скорее, это было голосование не за Макрона, а против возможности повторения сценария Brexit в Пятой Республике. И естественно, здесь Запад употребил все свое влияние, и вся пропагандистская машина во Франции и за ее пределами была брошена на поддержку Эмманюэля Макрона — кандидата, который вырос на политическом небосклоне Франции буквально за год с небольшим", — отметил Слуцкий.
В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.
© ИнфографикаПредварительные итоги президентских выборов во Франции
Предварительные итоги президентских выборов во Франции