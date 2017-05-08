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В мире

"Забыть о враждебности". Какое будущее пророчат СМИ диалогу Москвы и Парижа

Сюжет:
Выборы президента Франции (1084)
10:1208.05.2017
(обновлено: 10:16 08.05.2017)
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© РИА Новости . Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкЛидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в ПарижеЛидер движения En Marche Эммануель Макрон, победивший на президентских выборах во Франции, во время своей победной речи перед Лувром в Париже
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Лидер движения "Вперед", экс-министр экономики Эммануэль Макрон, победивший во втором туре президентских выборов во Франции, не раз выступал с критикой в адрес России, искал "российский след" в хакерских атаках на свой предвыборный штаб и занимал сдержанную позицию по сирийскому вопросу. Французские издания Figaro, Monde и Echos попытались спрогнозировать перспективы развития российско-французских отношений при новом президенте Франции.

Сложный диалог

Председатель партии Национальный фронт Франции Жан-Мари Ле Пен. Архивное Фото.
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Как пишет издание Figaro, "Владимир Путин и Эммануэль Макрон, у которых все разное — возраст, карьера, убеждения и методы — должны забыть о кампании, нагруженной беспрецедентной враждебностью", отмечая, что у двух сторон все же существуют точки соприкосновения. В частности, даже несмотря на сдержанность Макрона в вопросе сирийского урегулирования, избранный президент Франции так же, как и глава Российской Федерации, центральной считает борьбу с терроризмом в регионе. "Таким образом, существует хрупкий мост для возобновления диалога", — заключает газета. Вместе с тем Эммануэль Макрон придерживается позиции о необходимости сохранения санкций в отношении России "до тех пор, пока не будут выполнены Минские соглашения". Макрон обещает быть требовательным с русскими, принимая во внимание права человека и фундаментальные свободы, добавляет издание.

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© Ruptly
Выступление Эммануэля Макрона после второго тура президентских выборов во Франции

Новый партнер

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон во время представления своей предвыборной программы в Париже. Архивное Фото.
© РИА Новости . Ирина Калашникова
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Макрон пообещал заставить Путина уважать его
Газета Echos отмечает, что несмотря на упадок в российско-французских отношениях, который наблюдается с 2014 года, "Макрон посылал отдельные сигналы", которые свидетельствовали о заинтересованности французской стороны в возобновлении сотрудничества. По информации издания, в 2016 году Эммануэль Макрон несколько раз выступал с "оптимистичными заявлениями" в адрес России. "Россия является частью стратегических интересов Франции", — цитирует газета заявление избранного президента, сделанное на встрече с министрами и предпринимателями. Издание поясняет, что первым сигналом Елисейского дворца к реальному возобновлению контактов может стать "отправка в июне министра на экономический форум в Санкт-Петербурге", чего Париж не делал уже три года. "Нужно это менять!" — приводит издание слова Макрона, которые он произнес во время интервью газете в январе 2016 года.

Победила женщина

Кандидат в президенты Франции, лидер движения En Marche Эммануэль Макрон. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Утечка в день тишины: в сеть попали десятки тысяч писем из штаба Макрона
"Макрон избран президентом: с точки зрения Москвы, именно Меркель одержала победу", — под таким заголовком публикует издание Monde статью о перспективах развития российско-французских отношениях. По мнению издания, победа кандидата от движения "Вперед" заставила Москву "оставить последние надежды получить в качестве французского президента евроскептика". "Именно женщина победила на выборах во Франции. Эта женщина — Меркель", — цитирует издание заявление российского сенатора Алексея Пушкова, опубликованное на его странице в социальной сети Twitter, отождествляя эти слова с позицией России в целом.

"С точки зрения Москвы, успех экс-министра экономики — это в первую очередь голосование против Frexit (выхода Франции из Евросоюза)", — заключает издание. Monde также напоминает о предвзятости российских СМИ по отношению к Макрону, которые называли его "марионеткой Ротшильда" и "проявили интерес к столкновениям, развернувшимся на улицах Парижа сразу после публикации результатов". Издание добавляет, что, Москва, как и полагается, направит в ближайшие часы телеграмму с поздравлениями в адрес избранного французского президента, но в ней не будет "хватит теплоты".

В воскресенье прошел второй тур выборов президента Франции. Первый тур состоялся 23 апреля, борьбу продолжили лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон, который набрал 24,01% голосов, и кандидат от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен с 21,3% голосов. Макрон одержал верх во втором туре президентских выборов с результатом 66,06%, свидетельствуют данные МВД по стране после обработки 99,99% бюллетеней.

Выборы президента Франции
Выборы президента Франции
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