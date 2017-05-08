СМИ сообщили о массовых задержаниях на протестах в Париже

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Полиция Франции задержала 141 участника акций протеста в Париже после объявления предварительных результатов выборов, девять заключены под стражу, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правоохранительных органах.