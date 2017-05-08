Французская полиция отпустила корреспондента RT, задержанную в Париже

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Французские правоохранительные органы отпустили корреспондента RT Шарлотту Дубенски, задержанную во время освещения протестов в Париже, сообщается на сайте телеканала.

Ранее телеканал сообщил, что французская полиция задержала их корреспондента Шарлотту Дубенски, которая освещала в воскресенье протесты в Париже после объявления итогов второго тура выборов президента. Сама Дубенски рассказала, что полицейские увезли ее в фургоне с другими задержанными, несмотря на наличие удостоверения журналиста, и забрали телефон.

"Через некоторое время ее освободили и выпустили, не объяснив при этом, где она находится. Выбраться из неизвестного района ей удалось благодаря подсказкам тех, кого отпустили вместе с ней. Дубенски заявила, что полиция не предъявила ей обвинений", — говорится в сообщении.

По словам корреспондента, она освещала протесты в восточной части Парижа. Одна из групп протестующих отделилась от основной толпы и Дубенски последовала за ней. В этот момент ее и задержали правоохранители. Они проверили документы, после чего посадили ее в фургон и отвезли в участок с остальными задержанными, несмотря на наличие удостоверения журналиста. Дубенски добавила, что полицейских смутило журналистское снаряжение, которое она взяла для освещения демонстраций — маска от слезоточивого газа, аптечка.

В воскресенье после объявления предварительных итогов президентских выборов, победу на которых одерживает Эммануэль Макрон, в Париже произошли столкновения между полицией и демонстрантами.