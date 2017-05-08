В Южной Корее поддерживают меры безопасности в связи с выборами президента

ТОКИО, 8 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Армия Южной Кореи поддерживает повышенные меры безопасности на случай возможных провокаций КНДР в связи с намеченным на завтра проведением президентских выборов, сообщил официальный представитель министерства обороны страны Мун Сан Гюн.

Южнокорейские военные опасаются очередных провокаций со стороны северного соседа в связи с приближением президентских выборов. В последние месяцы армия была вынуждена принимать повышенные меры безопасности с учетом резко возросшей активности КНДР.

Спикер сообщил также, что победивший кандидат возьмет на себя руководство обороной страны, "как только будет избран".

Выборы президента в Южной Кореи проводятся после того, как Пак Кын Хе была смещена со своего поста решением Конституционного суда из-за подозрений в соучастии в коррупционных аферах своей подруги, которая использовала в целях обогащения свои особые отношения с экс-президентом.

В то же время последние несколько месяцев нарастает напряженность на Корейском полуострове в связи с усилением военной активности КНДР.

После ракетного пуска Северной Кореей в начале апреля в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Пик тревожных ожиданий, что КНДР проведет шестое ядерное испытание, пришелся на 25 апреля, когда в стране отмечалось 85 летие со дня основания армии. Однако КНДР ограничилась лишь крупными учениями трех родов войск.

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