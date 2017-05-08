В Южной Корее поддерживают меры безопасности в связи с выборами президента

ТОКИО, 8 мая — РИА Новости, Ксения Нака. Армия Южной Кореи поддерживает повышенные меры безопасности на случай возможных провокаций КНДР в связи с намеченным на завтра проведением президентских выборов, сообщил официальный представитель министерства обороны страны Мун Сан Гюн.
Спикер сообщил также, что победивший кандидат возьмет на себя руководство обороной страны, "как только будет избран".
Выборы президента в Южной Кореи проводятся после того, как Пак Кын Хе была смещена со своего поста решением Конституционного суда из-за подозрений в соучастии в коррупционных аферах своей подруги, которая использовала в целях обогащения свои особые отношения с экс-президентом.
После ракетного пуска Северной Кореей в начале апреля в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Пик тревожных ожиданий, что КНДР проведет шестое ядерное испытание, пришелся на 25 апреля, когда в стране отмечалось 85 летие со дня основания армии. Однако КНДР ограничилась лишь крупными учениями трех родов войск.
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