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Победа Макрона развеяла опасения выходцев из исламских стран

Сюжет:
Выборы президента Франции (1077)
06:0308.05.2017
(обновлено: 06:07 08.05.2017)
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© РИА Новости . Кристина АфанасьеваПерейти в фотобанкВторой тур президентских выборов во ФранцииВторой тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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КАИР, 8 мая — РИА Новости. Победа на президентских выборах во Франции Эммануэля Макрона нанесла поражения планам выхода из Евросоюза и развеяла опасения выходцев из исламских стран прихода к власти в этой стране "ультраправых", эти темы стали основными в арабских СМИ после объявления итогов голосования.

Основатель движения Вперед Эммануэль Макрон. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
Франция получила молодого президента, его победа не стала сюрпризом
Победа "кандидата от Европы" — так назвала выигрыш Макрона на президентских выборах во Франции саудовская газета "Аль-Хаят", выходящая в Лондоне. По словам публициста издания, Брюссель с самого начала надеялся на победу молодого политика в свете угроз кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен "закрыть границу Франции на замок". Успех Макрона, считает издание, является ответом всем скептикам интеграционного пути после решения Великобритании о выходе из ЕС.

Другая саудовская газета – "Аш-Шарк Аль-Аусат" — поздно ночью также разместила материал, посвященный итогам выборов во Франции.

"Выбрав Макрона, Франция отвергла популизм и заявила, что она намерена остаться в Евросоюзе, выход из которого был приоритетом Ле Пен", — приводится в материале публициста издания.

Опасения прихода "ультраправых" к власти в Европе

В свою очередь комментарии под новостью о победе Макрона на сайте телеканала "Аль-Джазира" посвящены в основном опасениям выходцев из исламских стран от усиления в Европе "ультраправых" политических партий.

Второй тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Макрон заявил, что Европа и мир ожидают от Франции побед
"Это конец популистской демагогии правых экстремистов и расизму в Европе и мире", — пишет один из читателей сайта.

"Макрон – представитель финансовых элит, банков и компаний, бедным он ничего не принесет, но все же это лучше, чем Ле Пен", — отвечает другой посетитель популярного катарского ресурса.

По словам профессора Бейрутского университета Али Мурада, значимость выборов во Франции для граждан арабских стран стоит на втором месте после выборов в США. Он считает, что все происходящее во Франции может отразиться и на других европейских странах, а "у выходцев из арабских и исламских стран существуют опасения прихода праворадикалов во власть во всей Европе".

"По моему мнению, проход кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во второй тур голосования вызвал реальные опасения у граждан арабских стран, они стали больше интересоваться политическими вопросами", — сказал политолог РИА Новости.

Франция при могла бы принести извинения за колониальные преступления

За событиями во Франции активно наблюдали в ряде стран арабского Магриба, бывших в прошлом колониями этой страны. Их традиционно интересуют официальные извинения Парижа за преступления, совершенные в годы оккупации. Так, в интервью алжирской газете "Аш-Шурук" тунисский политолог Рияд ас-Сайдави заявил, что избранный "президент Франции мог бы принести извинения за то, что сделала его страна в период колониализма".

Второй тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Макрон заявил, что его победа на выборах во Франции беспрецедентна
"Что касается истории и колониализма, то этот человек (Макрон) выглядит более смелым, чем предыдущий (президент Франции Франсуа Олланд). Вопрос колониализма символичный, президент Франции мог бы принести извинения за то, что сделала его стран в период колониализма", — сказал ас-Сайдави, являющийся директором арабского центра по изучению политики и социологии в Женеве.

По мнению профессора лондонского университета Фаваза Жоржеса, Макрона на посту президента ожидают тяжелые вызовы.

"Прежде всего, из-за того, что 24 миллиона французов не голосовали за него. Перед ним стоит задача перезапуска политической жизни, восстановления экономики, учитывая, что Франция испытывает большие экономические и общественные вызовы. Эти выборы свидетельствуют о глубоком расколе во французском обществе", — сказал эксперт в эфире спутникового арабского телеканала "Аль-Гад".

Внешнеполитические подходы сильно не изменятся

По мнению профессора Бейрутского арабского университета Али Мурада, позиция Макрона по Сирии будет менее претенциозна, чем позиция нынешнего главы государства Олланда.

Председатель партии Национальный фронт Франции Жан-Мари Ле Пен. Архивное Фото.
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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Отец Марин Ле Пен объяснил причины ее поражения на выборах
"В отношении Сирии останется тот же вектор, что избрал Франсуа Олланд. Однако Макрон будет уделять ей меньше внимания, и его позиция будет менее предвзятой в отношении сирийского кризиса, нежели была у Олланда", — сказал политолог РИА Новости.

Что касается отношения к России, то, по мнению другого арабского эксперта, профессора Американского университета в Париже Зиада Маджида, политика Макрона также не будет отличаться от курса Франсуа Олланда, и отношения останутся сложными.

"Что касается отношений с Россией, то Макрон здесь будет следовать политике, избранной Олландом, то есть отношения останутся такими, какими были при Олланде — сложными и недружественными", — считает ливано-французский политолог.

Официальные поздравления

Второй тур президентских выборов во Франции
© РИА Новости . Кристина Афанасьева
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Руководство ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Катара поздравило Макрона
Избранного главу Франции уже поздравил лидер Египта — одной из самых важных и крупных стран Ближнего Востока и Северной Африки. В своем послании президент арабской республики Абдель Фаттах ас-Сиси отметил "глубину и силу французско-египетских отношений" и выразил желание начать работу с новым хозяином Елисейского дворца "на пути усиления и развития крепкого сотрудничества существующего между двумя странами в различных сферах".

Также с победой на выборах Макрона поздравил король Марокко Мухаммед VI.

За ходом второго тура президентских выборов во Франции следите в онлайн-репортаже РИА Новости >>

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Выступление Эммануэля Макрона после второго тура президентских выборов во Франции
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