Победа Макрона развеяла опасения выходцев из исламских стран

КАИР, 8 мая — РИА Новости. Победа на президентских выборах во Франции Эммануэля Макрона нанесла поражения планам выхода из Евросоюза и развеяла опасения выходцев из исламских стран прихода к власти в этой стране "ультраправых", эти темы стали основными в арабских СМИ после объявления итогов голосования.
Другая саудовская газета – "Аш-Шарк Аль-Аусат" — поздно ночью также разместила материал, посвященный итогам выборов во Франции.
"Выбрав Макрона, Франция отвергла популизм и заявила, что она намерена остаться в Евросоюзе, выход из которого был приоритетом Ле Пен", — приводится в материале публициста издания.
Опасения прихода "ультраправых" к власти в Европе
В свою очередь комментарии под новостью о победе Макрона на сайте телеканала "Аль-Джазира" посвящены в основном опасениям выходцев из исламских стран от усиления в Европе "ультраправых" политических партий.
"Макрон – представитель финансовых элит, банков и компаний, бедным он ничего не принесет, но все же это лучше, чем Ле Пен", — отвечает другой посетитель популярного катарского ресурса.
По словам профессора Бейрутского университета Али Мурада, значимость выборов во Франции для граждан арабских стран стоит на втором месте после выборов в США. Он считает, что все происходящее во Франции может отразиться и на других европейских странах, а "у выходцев из арабских и исламских стран существуют опасения прихода праворадикалов во власть во всей Европе".
"По моему мнению, проход кандидата от партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен во второй тур голосования вызвал реальные опасения у граждан арабских стран, они стали больше интересоваться политическими вопросами", — сказал политолог РИА Новости.
Франция при могла бы принести извинения за колониальные преступления
За событиями во Франции активно наблюдали в ряде стран арабского Магриба, бывших в прошлом колониями этой страны. Их традиционно интересуют официальные извинения Парижа за преступления, совершенные в годы оккупации. Так, в интервью алжирской газете "Аш-Шурук" тунисский политолог Рияд ас-Сайдави заявил, что избранный "президент Франции мог бы принести извинения за то, что сделала его страна в период колониализма".
По мнению профессора лондонского университета Фаваза Жоржеса, Макрона на посту президента ожидают тяжелые вызовы.
"Прежде всего, из-за того, что 24 миллиона французов не голосовали за него. Перед ним стоит задача перезапуска политической жизни, восстановления экономики, учитывая, что Франция испытывает большие экономические и общественные вызовы. Эти выборы свидетельствуют о глубоком расколе во французском обществе", — сказал эксперт в эфире спутникового арабского телеканала "Аль-Гад".
Внешнеполитические подходы сильно не изменятся
По мнению профессора Бейрутского арабского университета Али Мурада, позиция Макрона по Сирии будет менее претенциозна, чем позиция нынешнего главы государства Олланда.
Что касается отношения к России, то, по мнению другого арабского эксперта, профессора Американского университета в Париже Зиада Маджида, политика Макрона также не будет отличаться от курса Франсуа Олланда, и отношения останутся сложными.
"Что касается отношений с Россией, то Макрон здесь будет следовать политике, избранной Олландом, то есть отношения останутся такими, какими были при Олланде — сложными и недружественными", — считает ливано-французский политолог.
Официальные поздравления
Также с победой на выборах Макрона поздравил король Марокко Мухаммед VI.
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