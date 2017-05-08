Опрос: социальные сети оказали влияние на исход выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

Второй тур президентских выборов во Франции

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Социальные сети оказали влияние на результат выборов президента Франции, считают читатели французской газеты Point, участвовавшие в опросе на сайте издания.

Более трех четвертей (75,2%) респондентов на вопрос "Оказывали ли социальные сети влияние на президентские выборы?" ответили утвердительно. "Нет" сказали 24,8% участников опроса.

Всего в голосовании на сайте приняли участие 40 тысяч 657 человек.

Опрос проводился без применения социологических методов, ответить на вопрос мог любой посетитель сайта.

В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 35,4 миллионов бюллетеней (99,99%), Эммануэль Макрон набирает 66,06% голосов, Марин Ле Пен — 33,94%.

Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.