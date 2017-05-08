Опрос: социальные сети оказали влияние на исход выборов во Франции

ПАРИЖ, 8 мая — РИА Новости, Виктория Иванова. Социальные сети оказали влияние на результат выборов президента Франции, считают читатели французской газеты Point, участвовавшие в опросе на сайте издания.
Всего в голосовании на сайте приняли участие 40 тысяч 657 человек.
Опрос проводился без применения социологических методов, ответить на вопрос мог любой посетитель сайта.
В воскресенье во Франции прошел второй тур выборов президента Франции. По результатам подсчета 35,4 миллионов бюллетеней (99,99%), Эммануэль Макрон набирает 66,06% голосов, Марин Ле Пен — 33,94%.
Ожидается, что Конституционный совет утвердит окончательные результаты выборов в середине недели.
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